Selhává školský systém: Učitelé často podléhají konspiracím, neumí se starat o vlastní peníze. Důsledkem jsou exekuce jejich žáků

Předvánoční čas je tradičně dobou, kdy si lidé berou půjčky. Někteří z nich bohužel nebudou mít z čeho splácet a spadnou do dluhové pasti. Smutné je, že podle ekonoma Štěpána Křečka škola mladé lidi nepřipraví na to, co je čeká. Finanční gramotnost je i proto v České republice špatná, problémy začínají u dětí. Důsledkem jsou exekuce a zkažené životy.