Kolik zaplatíme za vánočního kapra a řízky? Ekonom vysvětluje, jaké potraviny zdraží ještě před Vánoci

Rostoucí inflace a vyšší ceny energií i dalších vstupů znamenají, že se další zdražování nevyhne téměř ničemu. Stranou samozřejmě nestojí ani potraviny. S blížícími se Vánoci to není dobrá zpráva. Přesto se i na jídle dá šetřit. Například cena vepřového masa totiž klesla, ovšem je to spíše jen výjimka potvrzující trend zdražování. Za co si tedy připlatíme nejvíc?