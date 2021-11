Aňa Geislerová: Byla jsem odběratelkou Bohemia Energy. Ale to, co teď předvádí Innogy, je neuvěřitelné

„Jsem, byla jsem, odběratelm plynu z Bohemia energy. No, špatná volba. Špatný konec. Zoufalství pro tisíce lidí,“ začíná Geislerová na svém facebookovém profilu. Jako další podvedení klienti se i ona snaží dovolat a domluvit s dodavateli poslední instance, v jejím případě jde o společnost Innogy.

Chci, aby se mnou mluvili!

Reakce? Hrozné! „Co teď předvádí Innogy je pro mě neuvěřitelný. Marně se snažím týden dovolat. Volání automaticky přebírá Hlas paní co říká, že toho mají moc a že mám jít na web. Nebo robot Ondra, co mi říká, že mám jít uzavřít smlouvu na web, protože toho mají moc. Ale já nechci! Já chci, abyste se mnou mluvili. Chci, aby mi někdo zvedl telefon! Chci, aby mi někdo vysvětlil, co ta astronomická čísla mají znamenat a proč je mám dát někomu, kdo nemá ani tu slušnost se mnou mluvit?“ rozčiluje se herečka.

Tohle je pro mě zklamání

Geislerová posle svých slov chápe, že do společnosti volá hodně lidí. „Ale co jste čekali? Je to zoufalá situace a vy investujete čas na nahrání stupidního robota místo proškolení pár operátorů. Nefunguje to,“ obrací se na poskytovatele a pokračuje: „Jo, dostala jsem od vás hezkou cenu v KV za film, ale tohle je pro mě zklamání. Komunikace je základ. Na tom se asi shodnem?“

Podle ní si situaci nikdo dobrovolně nevybral. „Ale já vám mám posílat svoje peníze, vy na tom asi tratit nebudete. Tak mohla bych poprosit o normální komunikaci s někým, kdo se stává vaším zákazníkem? Děkuju. Sílu všem ve stejné situaci.“

