Vysoká škola jako nutnost, nebo zbytečnost dnešní doby? A proč už nestačí vysoká škola života?

/KOMENTÁŘ/ Samozřejmě, že doba jde dopředu. V minulosti člověk i bez školy získal praxi, léta dřel, aby postupně jeho práce byla lépe a lépe hodnocená a on bez problémů uživil sebe i svoji rodinu. Zkrátka, člověk se stal mistrem ve svém oboru. A nepotřeboval k tomu ani výuční list.

Ale na druhou stranu, i tenkrát platilo, že čím vyšší vzdělání, tím lepší pracovní umístění. Jedním dechem je ale třeba dodat, že po studiu bylo všem zaručeno pracovní místo. Pokud jste teda drželi ústa a krok a zbytečně nevystrkovali růžky.

Zvyšování nároků

Stalo se bohužel takovým nešvarem, že odněkud přišlo nařízení, že pan mistr musí mít maturitu. A už to začalo. Pan mistr s maturitou, dělník s výučním listem a mladý hoch se základní školou začíná být ztracen. Nakonec si onen hoch nevydělal ani na slanou vodu, zaevidoval se na úřadu práce, kde v tichosti pobíral podporu v nezaměstnanosti a čas od času vzal zavděk brigádou v supermarketu, aby alespoň částečně přispěl své mamince na živobytí.

Vysoká škola života už dnes prostě nestačí. Můžeme se hodiny bavit o tom, zda je to dobře nebo špatně, fakta jsou ale jasná. Byť se poměrně často, zejména na sociálních sítích, objevují jedinci, kteří se "vystudováním" školy života chlubí. Když se s nimi však dostanete do diskuse, většinou na politické téma, brzy pochopíte, proč má většina z nich hluboko do kapsy.

Nastane zlom? A kdy?

Čímž samozřejmě netvrdíme, že je špatné život se rukama. Právě naopak! Protože o tom si budeme povídat. Ať se bavíme o vývoji národního hospodářství, o vývoji člověka jako takového, nebo právě o vývoji trendu vzdělávání mladistvých, všechno a vždy funguje na jednoduchém principu „nahoru a dolů“. I proto se v posledních měsících či letech dostáváme do stadia, kdy sice máme nejvyšší procento vysokoškoláků v historii, ale nemá nám kdo opravit rozbitou pračku, vybílit pokoj, když to sami nestíháme, nebo vyměnit tlumiče v autě.

A tady se zase dostáváme do té situace, ve které by náš modelový chlapec, pojmenujme si ho třeba Karel, byl nejšťastnější na světě, protože by vylezl ze základní školy a bez problémů si vydělal na spokojený život.

I zaměstnavatelé tlačí na vyšší vzdělání

Bohužel, v současnosti je stále ještě velké procento lidí, kteří se snaží studovat na vyšší vzdělání, protože mají pocit, že si lépe vydělají někde v kanceláři než rukama. Je to vinou lenosti, ale i vinou nastavení systému. Ostatně, otevřme noviny a najděme si rubriku NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Najdeme tam více než tři inzeráty, ve kterých by nebyla věta: „Požadujeme ukončené SŠ vzdělání“? Těžko…

Ten zlom přijít musí. Bohužel je ale otázkou, jak dlouho to bude trvat. Letos již máme po přijímacích zkouškách na střední školy, což znamená, že i těch málo mladých lidí, kteří se přihlásili na obory, které nám budou zpříjemňovat a usnadňovat běžné životy, vylezou ze škol bez praxe nejdříve za tři roky.

Skutečně je potřeba vysoká škola?

Otázka, zda je tedy vysoká škola potřebná k tomu, aby člověk slušně uživil svou rodinu, nemá jasnou odpověď. Z jedné stránky stále platí, že bez vzdělání se člověk k vyššímu místu, které je logicky lépe ohodnocené, nedostane. Na druhou stranu ale i mzdy za vykonávání řemesel rychle stoupají, protože zkrátka klempíře, holiče, kadeřníky, automechaniky či třeba zedníky budeme potřebovat vždycky.

KAM DÁL: Slyšeli jste ten vtip, jak Pepíček vítá babičku na návštěvě? Jeho bezelstnost je přímo vražedná.