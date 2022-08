Eva Decastelo se ukázala tak, jak ji pánbůh stvořil

Herečka a moderátorka Eva Decastelo se nechala vyfotit tak, jak ji pánbůh stvořil, fotografem Tomášem Třeštíkem. Umělec sdílel černobílý snímek na svém profilu na sociální síti a tisíce lajků a pochvalné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat.

Svůj obdiv v komentářích vyjádřila mimo jiné i Nikol Štíbrová, která snímek okomentovala stručným, ale výstižným „Dobře vy.“ Fotografii pochválila mimo jiné i Marta Jandová, Patricie Pagáčová, ale i Václav Noid Bárta.

Snímek moderátorka nafotila jen několik týdnů poté, co oznámila, že se bude rozvádět s manželem, scenáristou Reném Decastelem. Pro většinu fanoušků herečky to byl naprostý šok. Eva Decastelo a René spolu žili v manželství dlouhých 13 let a mají spolu dvě děti.

Údajně šlo ale o poklidný rozchod, kdy si oba zkrátka přiznali, že jako manželé uznali, že už spolu zkrátka jako manželé nemají budoucnost, stále údajně zůstávají přáteli. Dali ale jasně najevo, že nešlo o zbrklé rozhodnutí.

Na konci jejich manželství se údajně domluvili již před několika měsíci, ale zkrátka se neměli potřebu chlubit se tím, že se jim „něco nepovedlo“. Oba spolu ale i nadále přátelsky fungují jako rodiče svých dětí.

René Decastelo navíc jasně prohlásil, že k jejich rozchodu rozhodně nepřispěly žádné pikantnosti, na které řada sledujících herečky napjatě čekala.

Zdroj: Blesk

KAM DÁL: Harrison Ford (80) dokázal, že je pro něj věk jen číslo. Nebojí se kotoulů, ani kopanců.