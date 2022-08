Harrison Ford (80) dokázal, že je pro něj věk jen číslo. Nebojí se kotoulů, ani kopanců

Harrison Ford byl totiž dokonce i přes svůj věk a navzdory řadě skeptiků obsazen do role oblíbeného akčního hrdiny Indiana Jonese, kterého si poprvé zahrál v roce 1981. Na akční trhák o netradičním knihovníkovi, Indiana Jones 5, se sice můžeme těšit až příští rok, už teď se ale proslýchá, jak si při natáčení vede jeho představitel.

Herecký kolega legendy filmového plátna totiž v rozhovoru pro Variety prozradil, že „věk není pro Harrisona Forda nic jiného než jen číslo“ ,při natáčení z něj totiž údajně energie vyzařuje na míle daleko.

Samotný fakt, že v 80 letech stále dokáže zosobnit akčního hrdinu, který se nebojí kotoulů, skoků z desetimetrových budov, ani udělení lekce lupičům, je naprosto neuvěřitelný. Podle slov Bloyda Holbrooka při natáčení prostě jen „trhá a řve“.

Režisérem pokračování oblíbeného filmového trháku je James Mangold, který je zodpovědný mimo jiné i za akční hit Wolverine. Nevíme tedy přesně, jaké akční triky má nový Indiana Jone v rukávu, ale je jasné, že Harrisona Forda režísér snímku nijak nešetří.

Vypadá to, že si vede mnohem lépe než jeho kolega, kterému je o 40 let méně. Holbrook se totiž přiznal, že je z natáčení pořádně nervózní. Role v novém Indiana Jonesovi je totiž pro něj jeden z jeho dětských snů, což je sice skvělé, ale rozhodně to vyvíjí tlak na to, aby byl jeho herecký výkon špičkový. To, jak se hercům doopravdy zadařilo, ale uvidíme až 30. června 2023, kdy je plánovaná premiéra filmu.

Ve snímku se můžeme mimo Forda a Holbrooka těšit i na další známé tváře, jako je Mads Mikkelsen, Toby Jones nebo Antonio Banderas.

Zdroj: Variety, Movie Web

KAM DÁL: Olga Menzelová ukázala své tipy na hubnutí. Zvládnete to i na dětském hřišti nebo v lese.