Ulice se vrací po prázdninové pauze na televizní obrazovky! Přivítá staronové posily. Jaké to bude bez Bedřicha?

V předpremiéře na placené platformě Voyo se diváci mohou těšit už 8. srpna, na televizních obrazovkách poté o týden později. Opět diváci uvidí každý všední den v podvečer osudy obyvatel jedné ulice. V hlavní roli zůstane několik rodin, jejichž životy nabídnou lásku, štěstí i drama.

Další sezona bez Bedřicha

Adrian Jastraban, představitel Bedřicha, hrál v Ulici dlouhých 17 let. Letos před prázdninami se však diváci museli s jeho postavou rozloučit. "Docela ho to semlelo,“ řekl Jastraban o Bedřichově rozchodu s Alicí. „A tak se rozhodl, že dá svému životu jasný a významný smysl. Rozhodne se pro zásadní životní změnu a odstěhuje se za svou malou dcerkou do Opavy a začne život úplně od začátku. Takže to má trošku jako já. Taky se teď učím žít bez Ulice v zádech," dodal.

Jako důvod opuštění Ulice uvedl, že ztratil s Bedřichem kontakt, oddělil se od něj. Požádal ale scenáristy, aby jeho postava nezemřela, což je častý konec těch, kteří již v seriálech nechtějí pokračovat. Návrat je tudíž kdykoliv možný. Nechme se překvapit, jestli se s další sezonou začne Adrianovi stýskat po Bedřichovi a bude zpět, než by řekl švec!

Návrat Ondřeje Havla

Po třech letech se do Ulice vrátí herec Ondra Havel, kterého nabídka k návratu velmi překvapila. "Doufal jsem v nějaký nový příběh kolem Jirky Hložánka. Těším se na to, protože tentokrát bude linka zaměřená na politiku očima mladého člověka. To je super téma," řekl o své postavě Jirky Hložánka. Vypadá to, že Ulice si za své poselství do nové sezony bere edukaci!

Potká se také se svým seriálovým otcem Miroslavem Hanušem a Lumírem. Kombinace, která funguje skvěle a diváci ji milují. Jirka Hložánek býval ale velký sígr, tak se nechme překvapit, jakou linku mu scenáristé přichystají teď!

