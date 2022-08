Velký horoskop na srpen 2022: Blíženci budou hýřit energií, Panny řeknou pravdu, Střelci udělají rázný krok

Co si hvězdy připravily na druhou půlku prázdnin právě pro vás? Najděte své znamení a přesvědčte se sami, že srpen bude stát rozhodně za to! Navzdory drobným komplikacím hvězdy predikují velmi dobrou energii, která povede jednotlivá znamení zvěrokruhu na cestě za jejich snem.

Znamení Vodnář

V srpnu si dejte pozor zejména na své finance, kterých budete mít sice dostatek, neopatrně s nimi však nakládáte. Brzy by vám mohly chybět, až přijdou nečekané výdaje. V práci se vám bude ale dařit a někteří z vás by se konečně mohli dočkat povýšení. Partnerské vztahy se však budou otřásat v základech. Hádky neustanou ani v srpnu, naopak bude třeba si uvědomit, jaký mají mít vlastně cíl. Bez toho se nedoberete výsledku.

Znamení Ryby

Vaši nejslabší stránkou bude tento měsíc komunikace. Nebudete schopní se s partnerem dobrat ani seznamu na nákup, natož větších rozhodnutí. Celý základ tohoto problému bude však trochu jinde, než si teď myslíte. Brzy se vše vyjasní. V půli měsíce dusná atmosféra ustane a užijete si ještě několik báječných výletů s celou rodinou.

Znamení Beran

U Beranů bude tento měsíc klid a pohoda. Konečně jste si v práci vybudovali takovou pozici, která vám přináší potřebné jistoty a nemusíte se tak obávat, že byste se neměli na koho spolehnout. S partnerem bude aktuální otázka bydlení. Ať už hledáte nový nájem nebo uvažujete koupi nemovitosti, bude to významný posun ve vašem vztahu, který teď už skutečně potřebujete.

Znamení Býk

Dejte si tento měsíc pozor na nevýhodné půjčky! A to zejména na věci, které vůbec nepotřebujete a jsou jen pro vaši potěchu. Mezi takové patří například elektronika nebo dovolená. Brzy byste totiž neměli z čeho splácet a dostalo by vás to do velmi tíživé situace. Ostatně, pokud máte pocit, že momentálně trpíte nedostatkem peněz, zkuste se zeptat svých přátel na radu. Budou pro vás mít skvělou nabídku!

Znamení Blíženci

Jste nabití energií a toužíte dokázat úplně všechno. Jen si dejte pozor, ať to nepřestřelíte jako minule, kdy podnikatelské plány ztroskotaly na vaší horké hlavě. Tentokrát možná nebude dobrý nápad zapojovat do svých nových projektů své přátelé, kteří už vám od minula tolik nevěří. Pokud to ale nevzdáte, máte šanci na úspěch! Hvězdy vám tentokrát opravdu přejí.

Znamení Rak

Raci by si v srpnu měli dát pozor na nevěru, která je bude neskutečně lákat! Potkáte někoho, kdo vám učaruje a bude splňovat přesně to, co vám ve vztahu chybí. Vášeň, přitažlivost, vše bude nové, neokoukané… Pokud se ale teď pustíte na tento tenký led, mohli byste brzy litovat. Nezahazujte, co jste pracně budovali, pro pár minut potěšení. Brzy byste zjistili, že to za to nestálo.

Znamení Lev

Je na čase přiznat si své emoce a začít s nimi pracovat. Pokud se budete chovat jako stroj, kterého nemůže nic porazit, budete poražení dřív, než jste si vůbec mysleli. Není hloupé přiznat si, že něco nezvládáte, že jste si toho zkrátka naložili příliš a teď nevíte kudy kam. Nevypovídá to nic o tom, jak dobří ve skutečnosti jste nebo co máte ještě před sebou.

Znamení Panna

Přiznejte partnerovi pravdu. V srpnu více než kdy dřív budete doma řešit neshody, které zůstávaly dlouho uschované pod pokličkou. Možná zjistíte, že řešení nakonec není, že už jste se navzájem přerostli a nemáte si do života dál co předat. To je v pořádku, pokud to zvládnete jako lidi a vynecháte všechny možné urážky. Nezadaní mají naopak tento měsíc šanci, že najdou velkou lásku, která jim změní život.

Znamení Váhy

Vše, po čem toužíte, se vám splní! Stačí jen, když neusnete na vavřínech a budete usilovně pracovat na krocích, které vás posouvají směrem ke splnění vašeho vysněného cíle. Důvěřujte lidem kolem sebe, dobře vás navedou. Stejně tak intuice bude u vás tento měsíc velmi silným faktorem, podle kterého se můžete řídit. Ostatně, pokud už od začátku cítíte, že je něco špatně, dost často tomu tak opravdu je.

Znamení Štír

Vynechte tento měsíc bujaré párty a alkohol a zaměřte se na svou kariéru. Ačkoliv máte pocit, že v létě byste se chtěli jen bavit a užívat si přítomné chvíle, na podzim byste se chytali za hlavu, že vám ujel vlak. Partner vám bude tento měsíc velkou oporou. Dokonce, pokud se chystáte založit vlastní firmu, mohli byste být nejen životní partneři, ale také v byznysu. Společně vám to bude perfektně klapat!

Znamení Střelec

Tohle nemá řešení, musíte udělat rázný krok a něco změnit. Nemůžete čekat, že pokud zůstane vše při starém, dočkáte se změn, po kterých tolik toužíte. S partnerem to teď není žádná sláva, už v půli měsíce by se ale mělo vše urovnat a čeká vás mnoho romantických chvil. Někteří by se dokonce mohli dočkat žádosti o ruku! A to už je u Střelců, kteří se bojí každého vážného rozhodnutí, co říct.

Znamení Kozoroh

Musíte si svou práci lépe zorganizovat, ať na nic nezapomínáte. Pořiďte si diář, který vám bude pomocníkem nebo si stáhněte chytrou aplikaci. Pokud budete vše držet v hlavě, lehce zapomenete na věci, které jsou velmi důležité. S partnerem se tento měsíc nebojte žádných hádek, vše půjde jako po másle. Dokonce by nezadaní mohli potkat lásku svého života někde u vody. Ať už u jezera, na koupališti či u moře.

