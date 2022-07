Na Evu Burešovou útočí už i známé celebrity. Zůstaňme lidmi, prosí. Co je důvodem?

"Prosím, zůstaňme i ve svých kritikách lidmi," začala promluva Evy Burešové. Její zklamání z toho, jak fanoušci píseň přijali, je evidentní. "Právo na svůj názor máme všichni. Máme i obrovské právo ho zveřejnit a říct nahlas. Ale stále by to vše mělo mít nějaké hranice lidskosti," řekla Eva.

Reagovala tak na vlnu nevole, která se zvedla po zveřejnění klipu Žena z oceli, kde si její partner kuchař Přemek Forejt zahrál odvážného rytíře a mimo jiné zazpíval. Co však posluchače rozhořčilo daleko víc než zpívající kuchař, bylo spojení se skupinou Dymytry. Jde o českou metalovou kapelu, která svůj styl označuje jako psy-core.

Za písní stojí duo Noid s Grabcovou

Videoklip, který má na konci jen 4 celé minuty titulků a poděkování, v českých kruzích moc dobře přijat nebyl. Přitom je to škoda, protože Eva v písni, na které se podílel Václav Noid Bárta, ukázala, že hlas má naprosto skvostný. A ni Přemek nepatří do Hvězdné pěchoty. "Tohle je hrozivě hrozný a nevkusný. Na metalu jsem vyrostl, ale tohle je tragédie," řekl čtenář Tomáš.

"Je to dokonalý, nechápu tu zlobu lidí," oponovala mu čtenářka Hanka. "Tak tady se někdo hodně sekl. Proč ta Burešová cpe všude Přemka?" podivovala se Marta. "To natočila těhotná? Dost nevhodný. Už jich je obou vážně moc," řekla zhnuseně Jana. Sto lidí, sto chutí. Dlouho připravovaný projekt, na který Eva spoléhala, přijat podle jejích představ nebyl. Navíc byla píseň zveřejněna na Youtube kanále Prima FTV, kde byly zakázány komentáře.

Vysmál se jí partner Pártlovky

Tomu se na svých sociálních sítích vysmál například zpěvák Josef Vařeka, partner zpěvačky Martiny Pártlové, který se nedávno opíral i do spisovatelky Radky Třeštíkové. Ta zvolila do Varů kontroverzní outfit, o kterém se bavili snad všichni. Kritika klipu známými osobnostmi v lidech vyvolalo záminku pustit se do Evy ještě o něco víc a slovně ji rozcupovat.

Zakázané komentáře přitom u Primy nejsou výjimkou, stejně to má na platformě Youtube například populární Show Jana Krause, který u svých videí komentáře nepovoluje. Na těchto platformách, bohužel, neplatí, že kdo nemá co říct hezkého, tak mlčí. Naopak bývají lidé za monitorem daleko odvážnější než ve skutečnosti. "Bohužel hlas na tvrdší hudbu nemám, ale v mém srdci a duši vždy rezonovala. Tak mi strejda Vašek splnil přání a fakt mi jednu takovou metalovou lásku s Eliškou Grabcovou napsal," nechala se slyšet ještě před uvedením videoklipu Eva.

Není to politická píseň, říká Eva

A zatímco jedni pějí na píseň jednu chválu za druhou, druzí, jak už to tak bývá, nenechají na Evě nit suchou. Spojení je to sice netradiční, nepochybně však originální. I video, které je více příběhem než hudebním klipem, se zpočátku fanouškům skutečně líbilo.

"Vše se dá vyjádřit bez urážek, zesměšnění a bez vyvolání nenávisti v lidech k někomu druhému, kdo vlastně ani neudělal nic špatně. Myslím, že je toho všude kolem strašně moc a nikam nás to neposouvá," upozornila Eva na to, že někdy jsou urážky na její a Forejtovu osobu už zkrátka moc. "Naše píseň není píseň politická, ani jinak takto mířená. Jsme jen banda přátel. Tohle, co z toho všude vzniklo, mi přijde až za větší hranicí bizarnosti než samotná píseň," řekla Eva zklamaně.

Eva v nejbližších týdnech očekává narození svého druhého potomka, kterého zplodila s Přemkem Forejtem. Na sourozence se těší malý Nathánek, kterého má Eva z předchozího vztahu, a blonďatá roztomilá Stella, která je zas Přemkova.

