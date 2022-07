Seriál ZOO šokuje: Viky má dvě sestry, které se ukážou na podzim. Hrály v reklamě s Bradem Pittem

Linka soudce a Alex skončila před prázdninami poněkud nejasně. Ta ho odmítla, protože se domnívá, že pro něj není dost dobrá, a předstírá odjezd do daleké Ameriky. Soudce zase, poháněn křivdou a zlomeným srdcem, skočil Markétě na špek a touží si ji znovu vzít. Markéta moc dobře ví, že Petr coby předseda soudu je pro ni životní výhra, a tak je ochotna překousnout i jeho dvě děti, které jí příliš radosti nedělají.

Viky zjistí, že má sestry!

Když poslední díl před prázdninami skončil oznámením o svatbě, diváci se bouřili. "Vždy, když začne nový seriál, vypadá dobře, pak se začne uměle natahovat, abyste měli co vysílat, a stane se z toho fraška… Škoda," nechala se slyšet divačka Radka. "Za mě jste z toho udělali neuvěřitelnou trapárnu, zbytečně to natahujete. Už se po prázdninách dívat nebudu," napsal divák, který neuvedl své jméno.

V dalších dílech ale čeká diváky pořádný šok. Viky má dvě sestry Izy a Tes, a dokonce dvojčata! A to, že jsou dvě, budou nejdřív před Viky tajit. Toho využije podvodníček Charlie. "Sestry se objeví z ničeho nic, Viky bude zaskočená, ale zároveň bude ráda, že má sourozence. Mrzí jí ale, že jí o tom táta neřekl. O sestry se staral a Viky dal do dětského domova. Takže to bude pro ni trošku bolavé. Diváci se ale mají na co těšit, protože přijde nová linka, nové příběhy. Bude se to líbit, holky jsou moc hezké, talentované a já se na ně ráda koukám. Věřím, že to diváci ocení,“ prozradila Eva Burešová.

Dvojčata budou mít tajnosti

Půvabné představitelky vám určitě nebudou neznámé. Lucie Černá ztvární Izy. "Původně jsem měla hrát Tes já, ale na poslední chvíli se to změnilo. Izy je trochu větší mrcha, která se neustále snaží lanařit sestru do podvůdků,“ řekla o své roli. "Asi když nás viděli na produkci, tak si řekli, že Lucka vypadá víc drsněji než já,“ říká Bára Černá, která si zahraje mírnější Tes.

Holky nejsou žádné začátečnice. Objevily se už ve dvanácti letech v reklamě na banku po boku Brada Pitta, přičemž následovaly epizodní i větší role. Barbora si zahrála například v Anatomii života, V. I. P. vraždách nebo Modrém kódu, vidět jste jí také mohli ve filmu Matky. Lucie si zahrála v seriálu České televize Vyprávěj, dále v Gymplu s ručením omezením a Specialistech. Získala také roli v zahraničním seriálu The Musketeers pro BBC. Obsazena byla i do hlavní role princezny Isabely ve vánoční pohádce Pravý rytíř.

Podvodníček Charlie zamíchá kartami

Charlieho ztvární Marek Němec, představitel doktora Hofbauera z Modrého kódu a Sestřiček. Prima FTV tak dál "recykluje" herce, kteří se jí v minulých seriálech osvědčili. To je z jejich strany geniální krok, který snad vychází jen konkrétně jim. Marek se nedávno rozvedl v tichosti s manželkou Johanou, se kterou má dvě děti, Matěje a Rozálii. Na premiéře filmu Láska hory přenáší se objevil vedle atraktivní brunetky, ve které jen zářil.

Populární herec si své soukromí vždy pečlivě střežil, a tak fanoušci ví jen velmi málo tom, jaké změny v jeho životě přicházejí. Dříve ho lákala především divadelní prkna, s bývalou manželkou Johanou založili divadelní společnost Terminus. Během lockdownu však byl nakonec rád za točení seriálů, které ho živily. "Ten rok a půl byl podivný. Nezastírám, že jsme si prošli krizemi. Profesními i osobními. Asi to nebylo úplně lehké období pro nikoho. Na druhou stranu ten čas strávený s rodinou byl nádherný, k nezaplacení," řekl herec pro Blesk.cz.

