Ceny hypoték rostou: Přesto může být správný čas na nákup nemovitosti, říká poradce premiéra Fialy. Chce to ale kus odvahy

Základní úroková sazba je sedm procent, na takovéto výši byla naposledy v roce 1999. Kvůli vysoké inflaci v České republice (16,6 procenta) přitom nemusí jít zdaleka o konečné číslo. Záležet bude právě na vývoji inflačních očekávání, jak řekl na tiskové konferenci guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Jak byste na tom byli vy, kdybyste si dnes brali hypotéku? Hypoteční kalkulačku najdete například zde.

Bude se snižovat cena nemovitostí?

O kolik procent se mohou ceny snížit?

Bude ještě někdy ČNB poskytovat 100 % hypotéky?

Jaká výše hypotéky je obvyklá při "standardní" dvouprocentní inflaci?

Mění se trendy v oblasti bydlení?

Nejen o tom v rozhovoru s hlavním ekonomem BHS a ekonomickým poradcem premiéra Petra Fialy Štěpánem Křečkem.

Lze očekávat, že ceny nemovitostí budou klesat?

Vzhledem ke zdražování hypoték ubývá počet zájemců, kteří chtějí nakupovat nemovitosti. Zbývající kupující se tak dostávají do pozice, že mohou smlouvat o ceně. Zvláště v případech, kdy je málo zájemců o koupi a prodávající s prodejem spěchá, lze dojednat výhodnou cenu, která může být nižší než v loňském roce. Na akciových trzích sledujeme, že ceny některých akcií se vrací na předpandemickou úroveň. U nemovitostí nelze očekávat, že se ceny vrátí na úrovně před dvěma roky, pokles do 10 procent však možný je.

„Na prodej nemovitosti je nyní zapotřebí více času než v loňském roce, takže se situace na trhu mění. Žádný strom neroste až do nebe,“ říká Štěpán Křeček.

Vyplatí se teď koupě nemovitosti, nebo je vhodné počkat?

Klíčové je dojednat dobrou kupní cenu. Ta je totiž nejdůležitější a již nikdy ji nelze změnit. Oproti tomu parametry hypotéky upravovat lze. Stačí hypotéku zafixovat na krátkou dobu a později je možné ji refinancovat za výhodnějších podmínek. V době, kdy jsou hypotéky drahé a lidé ztrácí zájem o nakupování nemovitostí, tak může nastat zajímavá příležitost k nákupu. Je však potřeba mít odvahu a nebát se jít proti trendům na trhu.

Nízká úroková sazba, která byla v minulých letech, není z historického hlediska obvyklá. Lze predikovat, že se vrátíme někdy k vysněným cca 2 %?

Jakmile porazíme vysokou inflaci, nebude potřeba, aby Česká národní banka udržovala vysoké úrokové sazby. Pokles sazeb v ekonomice pak povede i k poklesu sazeb na hypotékách. Za standardní se považuje inflace ve výši kolem dvou procent, přičemž základní úroková sazba při této inflaci by se měla pohybovat okolo tří procent. Jakmile se základní sazba v ekonomice dostane na 3 procenta, hypoteční sazby by se měly pohybovat zhruba do výše kolem čtyř procent. Samozřejmě nejde vyloučit, že v budoucnu bude nutné snížit základní úrokovou sazbu k nule, což by hypoteční sazby mohlo srazit pod úroveň dvou procent.

Americká centrální banka (Fed) zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Jde o nejvyšší zvýšení úroků za posledních 28 let.

Znamená nárůst cen nemovitostí a hypoték změnu trendu v oblasti bydlení? Bude vlastní nemovitost luxus a nikoliv standard?

Vlastní bydlení je stále méně dostupné. Na Západě je obvyklé, že si ho lidé pořizují až po výchově dětí. U nás se mnozí lidé snaží koupit nemovitost ještě před tím, než mají děti, což často vede k tomu, že se zakládání rodiny odkládá. Vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi je možné, že se situace změní a lidé budou déle žít v nájmech a vlastní bydlení si budou pořizovat později.

Je možné, že trh nakonec donutí ČNB, aby se vrátila k možnosti poskytování 100 % hypoték?

Takový vývoj v dohledné době nepředpokládám. Česká národní banka se bude snažit udržovat finanční stabilitu, kterou stoprocentní hypotéky mohou narušit.

