4 tipy, jak na výběr nejlepšího realitního makléře

1. Reference

V první řadě je určitě vhodné, jestliže má vámi zvolený realitní makléř zkušenosti. Ačkoliv to nemusí být pravidlem, zkušení specialisté v tomto oboru obvykle dokážou rychleji najít dobrého kupce, nájemce apod. Proto je namístě si nejprve o vybraném zástupci zjistit co nejvíce informací, a to kupříkladu dle referencí na internetu. Na jejich základě poznáte, zda předchozí uživatelé byli spokojeni, případně kolik úspěšných akcí už má daný realitní makléř za sebou.

2. Způsob prezentace

Solidní vystupování je základem úspěchu pro každého, kdo se realitami zabývá. Pokud vás například makléř odbývá, nemá čas na osobní schůzky, potažmo se chová nějak nevlídně, raději se poohlédněte po jiné osobě, která k vám bude mít lepší přístup. Přeci jen jde o vaše peníze, čas a nervy.

3. Cena

Při prodeji a pronájmu nemovitosti si zprostředkovatelé berou provizi. Ne vždy platí, že čím levnější osobu si najdete, tím lépe. Nejlepší realitní makléř si klidně může říci o větší obnos peněz za uskutečnění prodeje (pronájmu), zato vám ale nabídne skutečně precizní služby, s nimiž budete ve finále maximálně spokojeni.

4. Rychlost

Mnozí majitelé nemovitostí chtějí co nejrychlejší prodej, potažmo pronájem. Kvalitní realitní makléř vám sežene vhodného zájemce už klidně během pár dní, maximálně týdnů, protože má zkrátka dostatečné kontakty, umí správně inzerovat a svou práci bere opravdu vážně.

Zmíněná inzerce je v dnešní době velmi důležitým aspektem. Dávno pryč jsou doby, kdy stačilo podat inzerát někde v novinách, dnes je zapotřebí využívat všechny moderní kanály, kupříkladu Facebook atd. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se kupce (nájemce) najde rychle, aniž by muselo dojít k postupnému snižování ceny za nemovitost.