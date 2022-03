Jak si zařídit byt za pár korun? Snadno, přitom může být moderní a útulný

Snad každý člověk touží po moderním bytě, plném aktuálních trendů, ve kterém se bude cítit dobře, a stejně tak po místečku, kde může pyšně přivítat své přátele a třeba v poklidu posedí u láhve vínečka. Že některým z vás chybí ke zkrášlení bytu peníze? Přesvědčíme vás, že okouzlit nejednoho návštěvníka lze skutečně za pár korun.

Kuchyně ještě po babičce, žádný problém?

Vaše stará kuchyň pamatuje ještě babičku a představám nejednoho člena domácnosti se postupně začíná zcela vymykat? I když peníze ke koupi nové k dispozici nejsou, rozhodně nezoufejte. Na trhu existují totiž speciální samolepicí tapety, které jsou omyvatelné, mají pěkné designy a jsou velmi odolné.

Dvířka ze skříněk vyndejte z pantů, rozměřte a tapetu na ně pečlivě nalepte a uhlaďte. Lze ji použít na všechny možné materiály, takže kuchyní to zdaleka končit ani nemusí. Nezapomínejte také na maličkosti. Dobrou radou je výměna úchytek. Maličkosti totiž dělají mnohdy divy.

Fotografie přináší útulnost, lustr dobrý pocit

Možná to znáte sami. Vejdete do cizího prostředí a během několika málo vteřin zvědavě v rychlosti okouknete, jak dotyčný žije. Často nám k tomu napomáhají i fotografie v rámečcích. Žena hladící velblouda, smějící se dítko či pán a jeho pes. Hned máme hřejivý pocit, ačkoliv to nejsou vaše osobní vzpomínky. Fotografie na stěnách či poličkách zkrátka dokážou dělat divy. Vytvoří velmi útulné kouzlo v každé domácnosti. Tak neváhejte a třeba si je jen vytiskněte...

Máte starý lustr, na který se prostě už nedá dívat? Vyrobte mu třeba jen nový obal. Stačí balonek požadované velikosti, škrob, štětec a provázek. Nafoukněte balonek, obalte ho provázkem a potřete jej škrobem. Nechte 24 hodin zaschnout. Následující den balonek praskněte a vznikne vám krásný nový kabát pro lustr.

Sušené květiny a voňavé svíčky

Trápí vás, že kytice od vašeho milého pomalu uvadá? Nevěšte hlavu. Svažte kytici kolem stonků a pověste ji květy dolů. Sušte ji, dokud nebude úplně suchá. Poté ji přelakujte, aby tolik neopadávala, a můžete ji s klidným srdcem navrátit do vázy s tím rozdílem, že už nikdy nebude potřeba voda.

Vůně, barvy a především oheň. Romantiku a dobrý pocit dokážou vykouzlit i svíčky. Pokud jsou navíc aromatické, mohou vám krásně provonět i byt. Celkově jsou ale jistojistě schopny navnadit příjemnou pohodu či klid, a to třeba i při brzkém podzimním smrákání. Máte sami nějaké další osvědčené tipy a rady? Pochlubte se s nimi v diskusi pod článkem.

Zdroj: bytová designérka Andrea Hořejší

