Z mrtvých ryb v Bečvě povstal pražský démon! Tajný biologický program ANO odhalen: Ondřej Prokop přichází! Čtěte, než to smažou!

Prokop je nadán mnoha schopnostmi. Jako geniální dítě vystudoval vysokou školu, aniž by uměl číst. Sám sebe označuje jako houbu, do které informace samovolně prosakují, takže vlastně

Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop se zřejmě chce rychle proslavit. Jeho sociální site jsou plné více či méně nesmyslných příspěvků. Nejsmutnější na tom je, že on to opravdu myslí vážně. Co tedy například žádá? - Středočeský kraj by měl platit za studenty, kteří chodí na pražské střední školy (podle něj není možné, aby se pražské dítě s výborným prospěchem nedostalo na střední školu, protože je tam dítě středočeské) - Středočeši nesmí Pražanům zabírat parkovací místa, Pražané musí být vždy na prvním místě (parkoviště by podle něj mohla mít snímače, které by se otevíraly pro pražskou SPZ) - na sociálních sítích zveřejnil SPZ vozů, které pro něj údajně vyfotil soused, a mají dokazovat, jak jsou ti Středočeši zlí - legendární už je dnes i jeho nedávné pohoršování se nad neposekanou trávou, ve které už se podle něj ztrácejí pejsci

všechno ví. Jeho IQ je prakticky neměřitelné, tabulky na něj nestačí. Prokop na voliče působí přímo magicky svým nepopiratelným charismatem a moudrostí. Oplývá také sebejistotou fotbalového útočníka, který sice nevstřelil nikdy žádný gól, ale ví, že jeho šance prostě MUSÍ přijít.

Prokop je také nesmírně aktivní a je doslova všude. Pokud si půjdete do sklepa pro lahváče, nejspíš tam na něj narazíte. Jestli vám neodtéká záchod, zřejmě se vám usadil v potrubí. Chybí vám SPZka na autě? V tom má prsty taky on. Prokop nikdy nespí, je neustále v akci a řeší všechny problémy. Nemá nikdy dovolenou, i když je na dovolené. Prokop je vším, čím jste vy chtěli kdy být!

Našemu investigativnímu týmu se podařilo dostat k chystanému projevu k Pražanům, který Prokop sepsal. Přetiskujeme jej v nezkrácené podobě včetně pracovních poznámek.

Mí Pražané (ni? zjistit),

jsem rád, že je vás tu tolik (říct to, i když jich bude málo? Probrat se šéfem). Chtěl bych vám něco říct. V Praze byla na Jižním městě hrozně hustá džungle. Ztrácely se tam různé zvířata, lidi, auta, nedávno tam do toho pralesa spadla helikoptéra a dodneška jí nikdo nenašel. Tak jsem to všecko posekal, už tam zase můžete chodit. Nemusíte se ničeho bát, Jižní město je zase bezpečné. Jděte se tam podívat, najdete tam asi ty vaše poztrácený zvířata. A teď ještě jedna důležitá věc. Zjistil jsem, že v Praze se pohybuje hodně aut, co nejsou z Prahy. Víte, jak se to dá zjistit? Podíváte se na značku (mám říct espézetku, budou ty odborný termíny chápat?) a podle toho, co tam je za písmena, zjistíte, že ten člověk není z Prahy, že přijel z jiného místa. Tak s tím se taky musí něco dělat. Je tu prostě hrozně moc lidí co nejsou z Prahy a nemají tu co dělat. Stojí na parkování pro naše lidi (jako pražský, zdůraznit), zabírají místo pro pražský auta. Jejich děti zas chodí do našich pražských škol a taky tam zabírají místo. Měli bysme je všecky nějak dostat pryč, protože Praha je naše! (mohli by to skandovat, jde to zařídit? Probrat se šéfem). Takže jsem zatím vymyslel, že by ty děti těch středočechů platily deset tisíc za měsíc, když teda chtějí chodit na naše školy. Podle mě si to nebudou moct dovolit a tak je zase dají pryč. Takže takhle bychom to chtěli řešit, ale je toho samozřejmě víc. Musíme zajistit, aby nám nepražští lidi nechodili třeba na veřejné záchodky, mohli by mít zákaz jezdit MHD, nebo by se jim vyčlenila třeba jen jedna část vozu. Mohli by se oddělit nějakou plentou nebo plexisklem, mohlo by se tam dát i pletivo. To je každopádně ještě v jednání, ale prostě my musíme dostat ty lidi, co tu nebydlí, pryč. Pak bude Praha zase naše! (tady už by měli všichni tleskat, zařídit u šéfa).

Děkuji vám všem za pozornost a volte mě, Ondřeje Prokopa!

(tady hostesky začnou rozhazovat kšiltovky s nápisama Make Prague big again a šéf bude rozdávat ty svý knížky – zajistit místo na parkování!)

Jak je vidět, ANO je díky Ondřeji Prokopovi připraveno na převzetí vlády v Praze. Biologický program podle našich informací nicméně nadále pokračuje. Je tudíž možné, že se ještě z chemických kádí vynoří lepší politik ANO, než je Ondřej Prokop, ale je to velmi málo pravděpodobné.

