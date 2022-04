Miloš Zeman nám dal všem přes hubu

Miloš Zeman dal milost Miloši Balákovi, svému podřízenému, který měl na tři roky nastoupit do vězení za to, že čachroval se zakázkami v Lánské oboře. Investigativní novináři k tomu zjistili spoustu zajímavých detailů včetně různých propojení firem. Své si k tomu řekli také státní zástupci, kterým se podobný postup samozřejmě absolutně nelíbí.

Bouří média i politici, hlavně ti vládní, na sociálních sítích je rovněž veselo. Diskutuje se o tom, že by se měl osekat až na dřeň rozpočet hradní kanceláře, aby už nebylo z čeho krást, senátor Václav Láska naznačuje, že by byl ochoten opět sepsat ústavní žalobu na prezidenta, opět se chystají demonstrace…

Všichni se zdají být v naprostém šoku, tedy až na žalobce Jiřího Pražáka, který kauzu vedl. Podle něj bylo celkem jasné, že Hrad se pokusí udělat všechno pro to, aby se Balák ve vězení nerozpovídal o tom, jak celá ta zlodějina v Lánech probíhala. Pražák milost čekal a dle svých slov se na ni dopředu psychicky připravoval.

V tom je Pražák napřed oproti zbytku veřejnosti, která je zjevně postupem Zemana zaskočena. Nikdo nečekal, že by prezident až takto okatě a přímočaře zneužil institut milosti, notabene, když si v minulosti sám stanovil jasná pravidla, za kterých bude milosti udělovat. Jenže Miloš Zeman roku 2022 není Miloš Zeman roku 2018. Ani tehdy to nebyl dobrý kandidát a byl zatížený celou řadou problémů, ale zdál se být ještě při politických smyslech, tedy aspoň těch základních.

Zemanovi už je všechno jedno

Nyní je Zeman člověk, od kterého je možné čekat naprosto cokoliv. Není vázán zákony, jediné omezení pro něj představuje ústava, ale z té má akorát legraci a vykládá si ji, jak mu zrovna vyhovuje. Jaký bude jeho politický odkaz a jak ho budou hodnotit dějiny? Ale to pana prezidenta přece už dávno nezajímá.

Není to tak dávno, co na hadičkách a přístrojích pohlédl smrti do očí. Ani to nebyl impulz pokusit se ještě napravit, co se dá. Naopak to zřejmě byla poslední kapka, uvědomění si, že se žije teď a tady, že všechno kolem jsou plky, na které není třeba brát ohledy. Nechat okolí, aby zajistilo nonstop zdravotní péči na státní útraty a když to zdraví dovolí, ještě se pomstít, pokud možno všem.

Ani válka na Ukrajině neznamenala žádný myšlenkový posun, byť si tak mnozí mylně vysvětlovali Zemanův projev a následné ostré postoje vůči Putinovi. To jen naši hlavu státu urazila hlava ruského státu, protože ji o svých záměrech neinformovala a postavila ji do trapné situace. Ostatně už se to stalo v minulosti mnohokrát, ale teď zřejmě pohár přetekl. Ale to není katarze, to není lítost ani snaha očistit se před dějinami. Je to obyčejná ješitnost a vztek z toho, že Putin neinformoval ani svého nejbližšího spojence v Evropě, že hodlá začít zabíjet lidi na Ukrajině.

Miloš Zeman nemá momentálně žádné mantinely ani zábrany. Neudělat něco jen proto, že se to nesluší, že to prostě není možné? Tak jako není nikde nad Oskarovým pódiem nápis, že by herci neměli mlátit moderátory, tak v ústavě není napsáno, že prezident nemá omilostňovat své odsouzené kamarády a kumpány. A i kdyby to tam bylo, je to jedno. I kdyby to tam bylo velkým písmem hned na první straně, Miloš Zeman už je na jiném břehu, už ho to nezajímá. Kdyby mohl, vstal by z vozíku, stoupl by si a dal přes hubu klidně celému národu. A svým způsobem to právě teď udělal.

