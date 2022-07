Kde rostou houby: Mapa odborníků je k ničemu, ať se s ní nechají vyfotit. Vždyť neumějí předpovědět ani počasí

V některých částech republiky houby rostou, o tom není sporu. „Klánovický les v sobotu a dva plné koše. Sice lidí jak na pouti, ale jsme spokojeni,“ hlásila pro Čtidoma.cz Markéta z Úval u Prahy, která to má do této lokality blízko. Podobně hovořil i pětapadesátiletý Ivan Král z Kladenska. „Máme na sušení, omáčku i smaženici. Ve třech lidech za dvě hodinky dva plné košíky. A skvělý pocit,“ usmíval se.

Spoléhat se na mapu? To ne

Ani jeden z nich však neměl o mapě, kterou vydali meteorologové, ani tušení. „Nevím, že něco takového existuje. A i kdyby, kouknul bych se jen pro zajímavost. Řídit se má člověk svým instinktem. A co si budeme povídat, tihleti hadači počasí neumějí předpovědět ani to, jak bude zítra, natož kde rostou houby,“ doplnil pan král pro náš web.

Z mapy je zřejmé, že by se houbám mělo velmi dařit v jihočeském kraji. „Tři hodiny jsem běhal po lese. Ani prašivka. Ať se jdou ti odborníci s celou mapou vyfotit. Někdo si tam něco naťuká do počítače a vyplivne data. A co jako? Ať se jdou někdy podívat ven,“ rozčiloval se Marek Novák, který vyrazil do lesů u Písku.

Hlásili deště, u nás ani kapka

Nebyl ale jediný, kdo se nechal mapou nalákat a z lesa pak odcházel zklamaný. „Chyňava. Ani prašivka,“ potvrdil Čtidoma.cz pan Jiří. „Jestli na tu mapu měli nějaký grant, tak by ho měli vrátit. Ať se věnují předpování počasí. I když, možná ani to ne. Když u nás hlásili přívalové deště, nespadla ani kapka,“ doplnila Andrea z Pelhřimova.

Je jasné, že meteorologové chtěli udělat lidem radost, protože houbaření je český národní sport. Také však jsme národem remcalů. Takže v tomto případě platí "pro dobrotu, na žebrotu". Třeba se dopříště polepší...

