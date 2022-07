Hrady a zámky, které stojí za návštěvu: 10 tipů na výlet za každého počasí

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Kdo by neznal slavnou hlášku z Rozmarného léta, kterou lze v pohodě aplikovat na začátek letošních prázdnin? Venku je všechno možné, jen léto počasí připomíná jen málo. Na výlety je však možné vyrazit i za deště. Třeba do středočeského kraje, kde je obrovská koncentrace památek. Úžasné hrady a zámky tu jsou pomalu na každém rohu. Vybrali jsme pro vás ty, které opravdu stojí za to.