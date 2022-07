Sofinka ze seriálu ZOO: Před kamerou a na pódiu je můj nádherný svět, říká Adélka Hesová (7)

Malá zpěvačka a herečka oslavila narozeniny tak, jak se na hvězdu patří – obklopená fanoušky a kolegy ze seriálu. „Oslavila jsem je v Olomouci na akci seriálu ZOO, kde jsem měla i koncert a strašně se mi to líbilo. Bylo to prostě úžasný. Přišlo tolik moc lidí a všichni tleskali a zpívali Hodně štěstí, zdraví. Moji milovaní kolegové ze ZOO mi popřáli přímo na pódiu, můj seriálový brácha mi přinesl dort, bylo to fakt nádherný,“ vypráví pro Čtidoma.cz s jiskřičkami v očích.

Není to pro mě práce

Adélce sice začaly prázdniny, ale i tak má v plánu spoustu pracovních projektů. Natáčí hned dva seriály, kromě ZOO ji také od září budete moct vídat v Partě z garáže, čeká ji několik vystoupení v dětském muzikálu Ostrov pokladů a také vlastní koncerty.

Na otázku, jestli té práce není na malou slečnu moc, má ale pohotovou odpověď: „Když ono natáčení a koncertování pro mě není práce. Je to ohromná zábava a já to miluju. Takže se těším na každý den, kdy můžu natáčet nebo zpívat. Před kamerou a na pódiu je můj nádherný svět, ve kterém bych chtěla žít pořád.“

Normální dětské aktivity

S rodiči si ale Adélka užije i klasické prázdninové aktivity. „Určitě poletíme celá rodina k moři, na to se strašně moc těším! S taťkou a ségrou pojedeme pod stan, což bude mega legrace. A taky musím navštívit všechny babičky a dědečky, protože jsem teď hodně natáčela a neměla jsem na ně moc čas. No a do toho mám koncerty, který mě šíleně baví, takže mě čekají super prázdniny,“ uzavírá blondýnka.

KAM DÁL: Iva (65): Udělala jsem malou chybu, dcera mi teď nechce půjčovat vnučku. Opravdu musím za tohle trpět do konce života?