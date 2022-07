Dovolená za socialismu měla své kouzlo: Takto jsme si užívali, lufťáci přežili dodnes

Srovnávat dnešní dovolené v hotelových komplexech s dovolenou za socialismu příliš nejde. Pokud jde o zahraničí, jen výjimečně to šlo jinam než do Jugoslávie. Jinak batoh na záda, sraz s partou kamarádů a pak už tramping nebo klidná vesnička. Aby nedošlo k mýlce - tento styl trávení volna nijak nehaníme, možná spíše naopak. Mělo to své neopakovatelné kouzlo a kdo to nezažil, nemá ani páru o tom, co všechno se dalo zažít. A hlavně jak si člověk opravdu odpočinul.