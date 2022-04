Eva Decastelo ukázala postavu bez úprav. To vůbec není špatné

Eva Decastelo na sociální sítě přidala snímek, kde je zachycena, jak si naplno užívá dovolené. Je to totiž poprvé za poslední dva roky, co si herečka vyrazila odpočinout za hranice. Vyrazila do Dubaje a vzala s sebou celou svoji rodinu.

Na Blízkém východě jí to, zdá se, neobyčejně svědčí. Na fotkách, které přidává, přímo září štěstím.

Ke spokojenosti jí také přidává její zdravý přístup k její figuře.

Na svůj instagramový profil totiž přidala snímek, kde pózuje v plavkách, a neměla potřebu svou postavu před zveřejněním nijak upravovat. Pod příspěvkem vysvětlila proč.

„Kašlu na filtry, moje tělo odnosilo milované děti a zaslouží si se nestresovat. A já taky. Snažím se cvičit, upravila jsem jídelníček, ale už to nehrotím. Není vysekané břicho, ale to nevadí. Prostě na pohodu a s úsměvem,“ napsala.

Netrvalo dlouho a v komentářích se jí dostalo podpory i potlesku.

„Přesně, a vypadáš skvěle,“ napsala jedna z fanynek.

„Náhodou skvělý tělo,“ potěšil herečku fanoušek.

„Přesně tak Evi, hlavně na pohodu a mít dobrý pocit,“ přidala se jedna ze sledujících.

Řada dalších fanoušků vyjádřila svůj souhlas a podporu strohým, ale výstižným přidáním tleskajících rukou pod příspěvek.

