Ženu začal na pláži sledovat neznámý muž. Poradila si s ním, způsob ale společnost rozdělil

Dívka si chtěla dopřát klidný den na pláži, a tak na ni vyrazila sama, aby si na sluníčku pořádně odpočinula. Dokonce si na vyhřáté pláži i dala šlofíka, nikde okolo totiž nebyla ani noha. Po probuzení ji ale čekalo nepříjemné překvapení.

Neznámý muž si během toho, co spala, rozprostřel na zcela prázdné pláži svůj ručník jen několik metrů za ručníkem mladé Korynne a začal na ni nepřetržitě zírat.

Korynne celou situaci nenápadně natočila a video poté sdílela na sociální síti. „Když se nějaký stařík zaparkuje hned za vás na prázdné pláži a vy víte, co musíte udělat,“ popsala příspěvek.

Nakonec se rozeběhla směrem k vodě a mezitím na ležícího muže naschvál nohou kopla písek z pláže. Ten byl z toho tak v šoku, že si okamžitě sbalil svůj ručník a další věci a z pláže odešel.

Ne všichni ale s jednáním dívky souhlasili. Někteří se zastali muže, který ji údajně sledoval. „On tam jen ležel, opaloval se hleděl si svého a ty mu kopneš písek do obličeje,“ objevilo se v komentářích. „Ty tu pláž vlastníš, nebo co?“ napsal jeden fanoušek.

Někteří ale ženu podpořili.

„Skvělé, přesně to si zasloužil. Tak už vím, co udělám příště, děkuju za tip,“ napsala pod příspěvěk sledující a přidala poděkování za účinný manuál, co dělat v podobné situaci.

Zdroj: Daily Mail

KAM DÁL: Fanoušci mají jasno: Britney Spears se zbláznila.