Aneta Vignerová slaví narozeniny syna. Fanouškům to oznámila dojemným příspěvkem

Malý Jiří, syn modelky Anety Vignerové, slaví tento rok své druhé narozeniny a jeho maminka se, jak už to tak bývá, ohlíží za tím, jak vypadal jako malé miminko a jak moc se za ty dva roky změnil.

Vignerová na svůj instagram dokonce přidala i záběry z doby, kdy malého Jiřího ještě nosila v břiše. Jak je vidět na videu, už tehdy se snažil, aby se o něm vědělo.

„Dnes máš dva roky. Jsi to nejcennější a nejkrásnější, co mě v životě mohlo potkat,“ napsala modelka do popisku.

Pod příspěvek malému Jiříkovi k narozeninám přály i jeho slavné tetičky, mezi kterými se objevila i Monika Absolonová, která dojemný příspěvek okomentovala prostým a výstižným „Všechno nejlepší,“ které doplnila o tři srdíčka.

„Anet, všechno nejkrásnější Jiříkovi a celé vaší rodině!“ objevilo se v komentářích.

„Krásné dva roky, co vás sleduji. Hlavně buďte stále šťastní a zdraví,“ popřála modelce a její rodině fanynka.

„Vše nejlepší a hodně zdraví,“ znělo další narozeninové přání.

Není jisté, jak přesně rodina narozeniny malého Jirky oslaví, je ale možné, že tato oslava bude zahrnovat i bruslení. Syn Vignerové se totiž v minulosti projevil jako hotový hokejový talent.

„První bruslení. Jiříček byl kouzelný, já jsem si celkem věřila, ale při prvním rozjezdu jsem se málem rozsekala,“ stálo v popisku snímku.

