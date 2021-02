Bruslící lidi rozháněl vrtulník. Byly mezi nimi i děti, nastala obrovská panika

U jezera Weissensee na okraji Berlína to vypadalo jako v nějakém akčním filmu. Vrtulník vznášející se nad zamrzlou vodní plochou, křičící a panikařící lidé, štěkající psi. Všude zmatek a chaos, jak se všichni chtěli dostat co nejrychleji na břeh. Tak vypadal zásah německých strážců pořádku. Podle nich bylo na ledě příliš mnoho osob a hrozilo, že praskne.

Pravdou je, že v Německu panuje podobné počasí jako u nás. Arktický vzduch přinesl teploty hluboko pod bodem mrazu, přes den ale svítí slunce a ledová plocha tak opravdu není příliš bezpečná. „To ale není důvod, aby nás honili jako zvířata!“ napsal si na Twitter jeden rozčílený Berlíňan.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8