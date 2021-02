To tedy byla kost: Krainová ukázala fotku ze svých začátku v Paříži i neuvěřitelně podobnou sestru

Paříž 1992 a začátky mojí dlouhé cesty světem, rádoby dravá kočkovitá šelma, napsala si Krainová na úvod svého postu k fotce na Instagramu, která dokazuje, že krásou na ní příroda rozhodně nešetřila.

„Uvnitř zmatená plná strachu a očekávání. Žádný mobilní telefony (prachy na cihlu od motoroly jsem neměla), žádný skype, whatsapp, instáč, fb,žádný kontakt se světem okolo,“ pokračuje maminka synů Maxe a Bruna.

Sestra je také moc krásná

Kdo ví, kde by byla její kariéra dnes. V době sociálních sítích by dost možná měla několik milion sledujících z celého světa a firmy by se ještě více praly o to, aby propagovala jejich výrobky. Na druhou stranu je pravda, že ani teď si nemůže příliš stěžovat.

Málokdo možná ví, že Simona má sestru Yvonnu. A když se podíváte na fotky, občas jsou od sebe jen těžko rozeznat. Zkrátka geny jsou geny...

