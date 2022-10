Michaela Petřeková má našlápnuto na hvězdnou kariéru. Po seriálu ZOO natáčí v zahraničí a i bez make-upu vypadá famózně

Když se na televizních obrazovkách objevila Michaela Petřeková, všem vytřela zrak. Lehkost, s jakou naskočila do role Markéty, advokátky v seriálu ZOO, byla obdivuhodná. Nebyl nikdo, kdo by jí složitou postavu nevěřil. I proto mnohé překvapilo, že Michaele je teprve 25 let! Na place to totiž vypadá, jako by hrála snad odjakživa.

Teď to ale vypadá, že stejně jako Robert Urban nebo Eva Burešová už nové díly seriálu ZOO nenatáčí. Malešickým ateliérům dala totiž vale a momentálně se vyhřívá v Turecku. Kdo by si ale myslel, že tam polehává s drinkem na pláži, ten by se mýlil!

Michaela Petřeková natáčí v Turecku

Michaela totiž odjela natáčet tajný projekt, o kterém své fanoušky zatím nemůže informovat, hojně s nimi ale sdílí fotografie z natáčení. Na jedné z nich se ukázala bez make-upu a i fanoušci museli uznat, že Petřekové to zkrátka sluší vždy.

Jejím partnerem v životě je herec Matěj Petrák, který s ní ale podle všeho do zahraničí natáčet neodjel. Markéta před časem prozradila, že jejich vztah neměl vždy na růžích ustláno, a dokonce se jednou i rozešli. Teď je ale vše v pořádku a společné bydlení jim klape.

S Markétou má málo společného

Ačkoliv si zahrála roli mstivé advokátky Markéty, ve skutečnosti je její představitelka holka pro každou legraci a rozhodně se nebojí výzev. To ostatně potvrdila i ve chvíli, kdy naskočila do letadla a vydala se vstříc novému dobrodružství. Zkušenost ze zahraničního natáčení je pro mladou herečku nesmírně cenná.

Před třemi týdny sice sdílela na sociálních sítích fotku z natáčení, spíše to ale vypadá, že její linka už také dosáhla konce. Její kolegyně Michaela Pecháčková, která hraje Sid Novotnou, je ale na place i po prázdninách, a tak se můžeme zřejmě těšit na pořádnou romantiku s Haďákem. Nedávno potvrdila, že i ve vánočních dílech si dvojice pohodu užije společně. Že by jí odpustil lež o tom, kdo ve skutečnosti je?

