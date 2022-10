Zákulisí seriálu ZOO: Michaela Pecháčková prozradila, s kým oslaví Vánoce. Fanoušci jásají

O tom, že Míša Pecháčková konečně získá v seriálu ZOO hlavní linku, se spekuluje dlouho. A to už proto, že Eva Burešová, která se nedávno dočkala s partnerem Přemkem Forejtem druhého potomka, další díly nenatáčí. Záběry z ateliérů v Malešicích ale naznačují, že konečně bude v seriálu někdo šťastně zamilovaný. V posteli se jí totiž válel Haďák!

Vztah Viky a Petra je v ohrožení

Linka Viky Janečkové už bude brzy u konce. Eva totiž porodila v létě, a tak je jasné, že nějaký čas už nenatáčí. V posledních dnech vyšlo najevo, že díly, které teď tvůrce zaměstnávají, už jsou vánoční. Skalní fanoušci si tak mohou lehce spočítat, o kolik je seriál napřed.

Jedna z fanynek nedávno předestřela na Instagramu možný scénář: "Já pořád doufám, že Petr zkousne lež, postará se o miminko, a nakonec přijme pracovní nabídku v jiném městě, kam společně odejdou." Není přitom daleko od pravdy, protože se v seriálu několikrát zmínilo, že mu nabízí místo v Praze. Bylo by to tak řešení podivného trojúhelníku Petra, Viky a Jitky, kdy chudák soudce vůbec netuší, že vedle něj každý den chodí žena, se kterou měl nejen milostný poměr, ale která také čeká jeho dítě.

Michaela roste do krásy

V seriálu ZOO jsou také diváci svědky toho, jak Michaela roste do krásy. Z roztomilé puberťačky se stává dáma, která svým vzhledem okouzlí nejednoho muže. Své role se navíc zhostila velmi dobře, a ačkoliv se diváci na začátku rozčilovali, že její hraní jim není tak docela po chuti, teď jí fandí. Svou nově nabytou slávu zvládá s grácií a žádnými přešlapy sociální sítě nezásobuje.

Tak to vypadá, že Michaela hereckému světu ještě hodně ukáže! Kromě herečky je totiž také zpěvačkou, a tak se nabízí, že by mohla na výsluní nahradit Evu Burešovou, která se teď soustředí na rodinu a hrají na čas pověsila na hřebík. Nikdo by se ani nedivil, kdyby dřív či později po svém boku představila nějakého toho pohledného herce! Vybere si v seriálu ZOO?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

