Aneta (27): Po narození dítěte to u nás doma šlo od desíti k pěti. Partner loví holky, kde může

Mladá žena věděla, že její partner měl vždy období, kdy se ohlížel po jiných. "Myslím, že ta ženská intuice je v tomhle opravdu mocná. Zkrátka poznáte, že se něco děje. Je pravda, že jsem se mu několikrát podívala do telefonu, abych se přesvědčila," začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz Aneta. "Bolí to vždy stejně. Možná víc. Když to zjistíte poprvé, podruhé i podesáté."

Stěhovali jsme se kvůli němu, říká mladá maminka

Anetě bylo jasné, že dítě přinese do partnerství velkou změnu. Myslela si ale, že právě jejich syn Oliver bude tím, kdo Marka udrží doma. Tím, pro koho bude chtít zachovat rodinu. Ale jak přesunula ona svou pozornost na své dítě a plně se oddala mateřským povinnostem, Marek nažhavil sociální sítě a hledal, kdo by mu dal pocit výjimečnosti.

"Říkal, že doma akorát slyší, že je k ničemu. Ale to není pravda. Jen chci, aby trochu pomáhal. Vím, že chodí do práce, ale já jsem celý den sama. Přijde domů, chci si povídat. On chce klid. Bydlíme na vesnici, kde žádné kamarádky zatím nemám, stěhovali jsem se pár týdnů po porodu kvůli jeho práci. Jsem tu úplně odtržená," vysvětluje mladá maminka s tím, že řidičský průkaz nevlastní, a tak nemá jak dojet do města, kde už by to bylo veselejší.

Partner ulovil další ženu, které se vyznává z citů

Teď nedávno se Anetě znovu potvrdilo, že si Marek zkrátka nedá pokoj. Když šel do sprchy, nedalo jí to a vypozorované heslo zadala na obrazovce. To, co tam našla, ji šokovalo. "Psal jí že to u nás doma nefunguje, že mu prý akorát pořád něco vyčítám. Psal jí zlato, lásko. Posílal jí pusy. Psal, že by chtěl usínat vedle ní," vzpomíná. Pachuť zrady, která Anetu pohltila, nemůže překonat. Zatím však Markovi nic neřekla.

"Nevím, co mám dělat. Vyhodit ho? Z rodičáku nájem neutáhnu a práci nemám. A co když ho vyhodím a půjde za ní? Nevím si rady," říká zoufale. Ačkoliv si tak dvojice rodinu dlouho přála, realita je nakonec úplně jiná a Marek od svých zvyků neupustil. Mladá maminka teď marně přemýšlí, jak má situaci řešit. "Nechci být za blbce, vždyť se mi ty holky musí hrozně smát," zakončuje své vyprávění. Ačkoliv si myslela, že dítě jejího partnera změní, opak byl pravdou.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotografie u článku je pouze ilustrační.

