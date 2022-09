Jaké "sociální sítě" Facebook zabil? Kde je konec ICQ, LíbímSeTi.cz, MySpace nebo xChatu

Sociální sítě jsou dnes nedílnou součástí našich životů. Kdo by to dříve řekl, že jednou vznikne zcela nové odvětví influencer marketingu, které bude pro ty známější slušným zdrojem obživy. Kdybyste někomu před 20 lety řekli, že se jednou za fotku na internetu bude platit klidně čtvrt milionu, asi by se vám vysmáli. Dnes je to realita. Pamatujete si na sítě, které byly předchůdcem Facebooku a které jeho příchod prakticky pohřbil?

MySpace

Dříve jedna z nejpopulárnějších sítí na internetu, dnes už téměř mrtvá platforma, byť na internetu ji stále najdete. Takové popularity, které se ve svých začátcích těšila, už ale nikdy nedosáhla.

Byla to cenná a drahá lekce,“ „Hodně se ptáte na MySpace. Jednoduchá odpověď: zvorali jsme to nejhorším možným způsobem.,“ prohlásil Ruper Murdoch v roce 2012. Je důkazem, jak se dá upadnout v zapomnění, když nerespektuje síť digitální pokrok.

Byl to „prostor pro přátele“, který se otevřel v roce 2003.

Síť rychle rostla a v roce 2006 překročila hranici 100 milionů uživatelů. U nás měla také své příznivce, primárně šlo ale o jednu z nejnavštěvovanějších stránek v USA. Zdálo se, že už se nemůže nic stát. Když ale přišel Facebook, síť upadla v zapomnění.

ICQ

Kdo by si nepamatoval lamu nebo typický zvuk příchozí zprávy? Málo kdo ví, že u nás zajišťovala podporu softwaru ICQ firma Centrum Holdings, která provozovala portály Centrum.cz a Atlas.cz. Od března 2012 převzal tuto podporu provozovatel televize Nova. První verze tohoto programu byla vydána už v roce 1996.

Své příznivce si našel mezi všemi věkovými kategoriemi. Na svém vrcholu byla v roce 2001, kdy měla více než 100 milionů uživatelů. Fungovala v době, kdy si ti, kteří neměli kredit, posílali smsky z internetu a možnost tzv. „instant messagingu“ byla jako dar z nebes.

V digitálním světě konkurence začala ale síť upadat. V únoru 2022 měla asi 11 milionů uživatelů.

LíbímSeTi.cz

Jedna z prvních populárních seznamek byla právě „Líbko“. Web nabízel hodnocení fotografií, chat, blogy nebo horoskopy. Dodnes také provozuje vlastní magazín s doménou „Magazin.cz“. Popularita klesala rovněž v důsledku vzniku Facebooku. Princip byl velmi podobný dnešnímu Tinderu.

Pokud se jednomu uživateli druhý uživatel líbil, projevil kliknutím zájem o seznámení. Ten se o tom dozví po přihlášení a může zájem opětovat či odmítnout. Pokud se na zájmu shodnou oba, promítne se to do stránky hotových párů. Portál umí i posílání krátkých zpráv nebo videochat. Svého času byl server velmi populární, roku 2010 ho dokonce koupila skupina nejmenovaných investorů.

XChat.cz

Službu XChatu.cz začala vyvíjet skupinka studentů Technické univerzity v Liberci. A to už v letech 1996–1997. Umožnila vytvářet vlastní místnosti, a to mnohdy i eroticky laděné, což bylo na XChatu velmi populární. Jako kategorie nabídne xChat: Města a kraje, Pokec a klábosení, Volný čas a sport, Hudební styly a kapely, Film, knihy a počítače, Seznámení a flirt, Lechtivá erotika, Sex a neřesti od 18 let.

Dnes už umí portál uživatele ověřit nebo nabídnout prémiové členství. Funguje stále, mladší generace už ho ale nezná. Pro ty starší byl však XChat prostorem, kde trávili mnoho večerů.

