Kdyby nebylo Meghan... Usmíří se princ Harry po smrti babičky s královskou rodinou?

Jeden z jejích posledních projevů na summitu One Young World v Manchesteru byl plný zájmena „já“. To by možná ještě nebylo tak hrozné, kdyby tématem nebyla rovnost mezi muži a ženami, přičemž Meghan zvládla odkázat sama na sebe. Britští experti to počítali. Celkem čtyřiapadesátkrát.

Princ Harry přijel do Balmoralu pozdě

Den, o kterém si nejméně polovina světa myslela, že nikdy nastat nemůže, přišel osmého září. Královna Alžběta II. skonala na svém panství ve skotském Balmoralu. V posledních hodinách před její smrtí se začaly objevovat spekulace o chatrném zdraví královny, což všechny vyděsilo a okamžitě se začali připravovat na operaci London Bridge. Jde o přesný plán toho, co se má v Británii dít po královnině smrti. Ve chvíli, kdy se začala ke královně sjíždět široká rodina, svět už věděl, že je zle. Doufal, pár hodin ještě. Marně.

Deník The Post teď přišel s tvrzením, že Harry rozloučení se svou babičkou nestihl. Do Balmoralu přijel pozdě. Tou dobou byl s Meghan v Londýně a s manželkou se za královnou chystali. Jeho choť se měla nakonec rozhodnout setrvat v Londýně a královnu nenavštívit, což už je samo o sobě dost podivné. Dvojice zrušila svou účast na včerejším předávání cen Welchild Awards v Londýně, kde měl Harry vystoupit s projevem. Do Balmoralu se tak nakonec měl vydat sám.

Proč se člen britské rodiny, který je otcem dvou královniných pravnoučat, rozhodne na poslední rozloučení se svou milovanou babičkou vydat bez své manželky? Proč, když se sjíždí ke královně celá rodina, Meghan se rozhodne setrvat v Londýně? Naznačuje tak, že vztahy mezi ní a královnou byly natolik napjaté, že se ke smrtelné posteli ani neodvážila?

Je Harry v manželství šťastný?

Lze se domnívat, že princ Harry si právě v této těžké chvíli uvědomí, nakolik odloučení od britské královské rodiny zasáhlo jeho život. Dvojice se navenek tváří, že šlo o jejich společné rozhodnutí, princ Harry ale už dlouho šťastně nevypadá. Zatímco Meghan dává jeden rozhovor do médií za druhým, založila si podcast a chystá se obnovit svoje sociální sítě, ten stojí vpovzdáli jako loutka, která je v tomto podivném svazku omylem. Nestihnout poslední hodiny své milované babičky bude jen poslední kapkou do bouře, která mezi dvojicí vlivem jejich odloučení může probíhat.

Veřejnost u Harryho snese o něco víc, i proto, že byl vždy tak trochu „rošťákem“ královské rodiny a zároveň pravděpodobně neusedne na trůn. Jeho otec, korunní princ Charles, dnes už král Karel III., je nejdelším čekatelem na britský trůn. Po něm nastoupí na trůn princ William, který získal nové přízvisko vévoda z Cornwallu a Cambridge. Bývalý poradce královské rodiny pro portál The Guardian řekl, že Charles o nástupu na trůn nepřemýšlel, neboť to znamenalo smrt jeho matky. Zdá se, že nepočítal s předáním trůnu dříve. Pravdou však je, že ve svém věku 73 let by se mohl koruny vzdát a nechat to na svém synovi Williamovi. Nepochybně by měl o něco více energie. To však ukážou následující dny. Charles by se měl vrátit do Londýna právě dnes, pravděpodobně kvůli projevu k lidu, který má podle operace London Bridge proběhnout v šest hodin večer.

Zdroj: The Guardin, The Post, Wikipedia

