MasterChef se vrací: Odpustí diváci Přemkovi Forejtovi McDonald's? Jamie Oliver se s nimi soudil, u nás ho profík propaguje

Přemek Forejt býval v sériích vůbec nejoblíbenějším porotcem. Kašpárka, ostravského šéfkuchaře pražské restaurace Field, se účastníci báli jako největšího kata a Punčochář některým nebyl sympatický svou láskou k české kuchyni, tím spíše, pokud jim byla daleko bližší kuchyně cizí. Tentokrát však Forejt svou důvěryhodnost hrubě narušil. Stal se totiž tváří, která je lidmi obecně vnímána jako možná dobré jídlo po kocovině nebo ve spěchu, nikoliv však zdravé, natož kvalitní. A že ho bude propagovat populární kuchař, který hodnotí výkony ostatních, to je jen třešnička na dortu.

Hodnocení Entrée klesá

Kdyby Forejt býval zůstal u svého "kontrolování kvality", jak počátek spolupráce s fast foodem označil, lidé by mu to asi odpustili. To by však nesměl natočit taneční song, kde vzdává poctu jednomu z hamburgerů. Jeho počiny se promítají i do hodnocení Entrée:

​"Je to divný McDonald," píše v hodnocení restaurace Jaroslav.

"Jen další pobočka jistého fastfoodu," píše Standa.

"Bohužel to není tak mňam mňam fresh jako McDonald's," vyjádřil názor Roman.

"Neměli McFlurry, zklamání," nechal se slyšet Tomáš.

"Raději do mekáče než rady," píše řečený "Harda".

"Přemek nám doporučil McDonald's a opravdu - kvalita surovin a čerstvost byla na stejné úrovni jako v jeho restauraci. Ušetřili jsme," vysmívá se restauraci Paul.

Takových recenzí bychom našli nespočet, restaurace je ale vcelku pravidelně maže a tak jich je tam vždy jen pár nejnovějších. Ovšemže si lidé dělají legraci, ale restauraci klesá hodnocení v internetovém prohlížeči, neboť k tomu přidávají jen jednu hvězdičku. A jsou tací, kteří koukají jen na čísla a text nerozkliknou. Jak se k tomu asi staví vedení Entrée? O restauraci se sice mluví hlavně ve spojitosti s Forejtem, ale podíl v ENTREE Gastronomy, s.r.o., má jen jistý Josef Endl.

Soud Jamieho Olivera s McDonald's

V roce 2015 se světoznámý kuchař Jamie Oliver s populárním fast foodem soudil, protože řekl pravdu o tom, z čeho se vyrábí maso na hamburgery a nugety. Podle něj nelze pokrmy připravené v této restauraci nazývat jídlem. Podle něj se hamburgery nevyrábí z masa, ale z hovězího tuku, který má (případně měla) restaurace omývat v hydroxidu amonném.

"Je to, jako kdybychom kupovali nejlevnější žrádlo pro psy a jedli ho sami," prohlásil tehdy. Český McDonald's se proti tvrzení známého kuchaře ohradil. "McDonald´s používal hydroxid amonný v masových plátcích v minulosti v USA. V souvislosti se snahou společnosti sjednotit celosvětově standardy na výrobu a zpracování hovězího masa bylo ukončeno jeho používání už v polovině roku 2011. Rozhodnutí bylo uskutečněno ještě dříve, než Jamie Oliver odvysílal zmiňovaný pořad," tvrdila tehdejší tisková mluvčí Drahomíra Jiráková.

Co na to profikuchaři?

Přesto je Forejtovo spojení s řetězcem, který je hojně spojovaný s obezitou, více než podivné. Jeho partnerka herečka Eva Burešová se ale proti tomuto druhu kritiky ostře vyhradila a prohlásila, že za obezitu dětí nemohou restaurace, ale rodiče. Otázkou však zůstává, zda ho diváci v letošním ročníku budou brát při hodnocení soutěžících vůbec vážně. Nálepka toho, že se pro peníze úplně nebojí sáhnout po influenceringu, se už dávno ví. V minulosti propagoval například řetězec Makro nebo pračky od značky LG.

Všechny napadá, že to i tentokrát dělá pro peníze. Měli jsme šanci vyzpovídat kuchaře michelinské pražské restaurace, který si přál zůstat v anonymitě. Jak se kuchařská společnost na Přemkovo rozhodnutí kouká? "Těm, které znám, je pro smích. Já bych to neudělal ani pro peníze. Kvalitní kuchyni nejde dělat v ruku v ruce s fast foodem, za tím si stojím. Je to vidět, jak se to na jeho restauraci odráží, trvale ji to poškodí. Nechápu, kdo mu to tam dovolil nebo se možná neptal, nevím. Nikomu neberu možnost přivydělat si nějaký ty peníze, ale proč u toho ze sebe dělá šaška," řekl kuchař pro ČtiDoma.cz.

