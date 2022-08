Dlužíte a už ani nevíte, kde všude? Poradíme vám, jak to zjistíte. Stačí internet a občanka

V životě jsou situace, do kterých se člověk nikdy dobrovolně dostat nechtěl. I takových pár odvážných rozhodnutí z mládí, může nadělat pěknou paseku. Jak se finanční nejistotě postavit čelem?

Exekuce

Ať už jste se dostali do dluhů z jakéhokoliv důvodu, je načase se jim postavit čelem. Jedna z cest, jak zjistit, kolik toho kde máte, je Centrální evidence exekucí. Ale to jen ve chvíli, pokud už skutečně víte, že dluh k exekuci dospěl. Snadno si v evidenci vytvoříte účet, peníze na vyhledávání nahrajete skrz on-line platbu a můžete se do toho pustit. Jen pozor. Oproti insolvenčnímu rejstříku potřebujete mnohem více informací, a to proto, že Centrální evidence exekucí neslouží oproti insolvenčnímu rejstříku jako ochrana věřitelů.

Tady se můžete například podívat, co v evidenci zjistíte, jde o výpis společnosti Cebia. Pokud nejste fanoušci on-line metod, můžete si také zajít na Czech Point České pošty nebo v sídle Exekutorské komory.

Co vše lze v evidenci exekucí zjistit:

zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu

který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce

o jakou vymáhanou povinnost se jedná

kdy byla exekuce nařízena

zda byla pravomocně odložena či zastavena

Komplexní výpis dluhů

Dále můžete využít například službu NejsemDluznik.cz. Jde o plnohodnotný výpis z registrů SOLUS závazků po splatnosti, spolu s výpisem z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku. Insolvence si hravě najdete sami podle našeho minulého návodu, na který je nad tímto odstavcem odkaz. Výpis exekucí získáte z placeného registru. Jde o komplexní výpis platební morálky, dojde na váš e-mail, zaplatíte ho platební kartou a navíc! přijde vám obratem.

Nemyslete si však, že takto můžete prověřit každého svého známého. Registr po vás bude vyžadovat poměrně podrobné ověření, že skutečně k takovým informacím můžete mít přístup. Pokud byste tak chtěli zjistit, kde všude například dluží vás známý, tudy cesta nepovede. Finanční situace dotyčného je totiž vnímána jako citlivé téma, ke kterému nemá mít každý přístup.

Zdroj: solus.cz, ceecr.cz, ceskaposta.cz

