Whoopi Goldberg a její tajemství: Erotická linka, drogy i porod v sedmnácti letech. Ale to pořád není všechno

Jednou z nejvýraznějších rolí americké herečky Whoopi Goldberg je jistě barová zpěvačka Deloris, jež se shodou okolností dostane do společnosti jeptišek ve filmu Sestra v akci. Zdá se, že se pro oděv jeptišky přímo narodila, její život a výdělek v mládí by ale její “řádové kolegyně” určitě neschvalovaly. Jak sama přiznala, někdy peníze dostávala za práci na erotické lince, jindy je utrácela za drogy. Co dalšího jsme o této herečce ještě netušili?