Freddie Mercury vynikal v jednom z nejdrsnějších sportů. Přitom se nebál přiznat, z čeho měl strach

Freddie Mercury si získal přízeň davů po celém světě. Bohužel nás ale předčasně opustil ve svých 45 letech, když v roce 1991 zemřel na AIDS.

Jeho hity s námi ale zůstávají dodnes. Ačkoliv se většina jeho písní stala kultovními a téměř každý zná jejich text, určité aspekty života tohoto jedinečného zpěváka zůstávaly dlouho skryté...

Byl skvělým boxerem

Jak malý kluk byl nadaným hráčem stolního tenisu a také vynikajícím boxerem, zato fotbal nebo kriket ho moc nezajímal.

„Nesnášel jsem kriket a běh na dlouhé vzdálenosti. Nešlo mi ani jedno z toho. Byl jsem ale skvělý ve sprintu, ledním hokeji a v boxerském ringu,“ prozradil o sobě zpěvák.

Děsil své rodiče stylem oblékání

Když studoval na vysoké škole umění, tak se začal oblékat velmi extravagantně a zkoučel kombinovat různé odvážné kousky oblečení. To se ale u něj doma s úspěchem nesetkalo.

„Moji rodiče nesnášeli to, jak jsem se oblékal. Chodil jsem domů v naprosto pobuřujícím oblečení a moje máma z toho měla vždy šok. Říkali mi, ať mě v tom hlavně nevidí sousedi, ať domů chodím co nejrychleji a nejlépe zadními dveřmi,“ vzpomínal Mercury v knize Freddie Mercury: A Life, In His Own Words.

Moc toho nenaspal

Je až k podivu, kolik energie ze sebe tento zpěvák dokázal vydat na koncertech, téměř totiž nespal.

„Beze spánku vydržím opravdu dlouho, mám to vyzkoušené. Stačí mi jen dvě až tři hodiny spánku denně. Nevím, jak je to možné, ale je to tak! Já si dokážu odpočinout neobvyklými způsoby, které většina lidí nechápe. Např. mi stačí, když si zdřímnu v letale, a to i v případě, kdy můj let trvá jen 20 minut, to mi opravdu bohatě stačí,“ vysvětlil Mercury.

Malá letadla ho děsila k smrti

Skupina Queen obletěla díky svým koncertním šňůrám celý svět. Vždy, když ale měli nasednout do nějakého menšího letadla, tak to Mercuryho nepředstavitelně děsilo.

„Krve by se ve mně nedořezal, nesnášel jsem lety v malých letadlech. Bylo mi řečeno, že na nás u přistání budou čekat novináři, tak jsem se snažil, aby na mně nepoznali, jak moc se bojím. Moje klouby na ruce ale byly úplně bílé z toho, jak silně jsem se držel opěrátka,“ potvrdil zpěvák.

Trápily ho noční můry

„Velmi často se mi zdály příšerné noční můry. Jednou, když jsem spal v hotelu Holiday Inn, se mi např. zdálo, že jsem vyšel na balkón a ten se se mnou zřítil dolů a já jsem skončil na chodníku,“ řekl Mercury.

Zdroj: Undiscovermusic

KAM DÁL: Záletník a závislák Ray Charles: Přestože neviděl, miloval ženy a používal na ně geniální trik.