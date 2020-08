Freddie Mercury žil krátce a na pódiu stál naposledy den před smrtí. Doma měl tajemství, o němž se mluví jen málokdy

Freddie Mercury dával do koncertů všechno

Freddie Mercury se stal a už také zůstane rockovou legendou. Kdo by si ale pomyslel, když se ve městě Stone Town v Zanzibaru.v roce 1946 narodil malý Farrokh Bulsara, že jej zanedlouho bude znát celý svět.

Kapela The Hectic všechno odstartovala

Farrokhu Bulsarovi se dostalo vzdělání v misijní škole, založené Brity přímo na Zanzibari a potom také na škole v Bombaji, kde žil u příbuzných, nikoliv s rodiči. Už tehdy ale bylo jasné, že hudba je a patrně i bude jeho život. Hrál na klavír a na kytaru a dokonce založil se svými kamarády kapelu The Hectics, první hudební uskupení, s nímž hrál. Bylo mu dvanáct let a už tehdy ale vystupoval pod “uměleckým jménem” nebo spíš přezdívkou Freddie.

Zpět na Zanzibar a zase pryč

Po škole se vrátil za rodiči na Zanzibar, ale netrvalo dlouho a nebezpečí, plynoucí z revoluce proti tamnímu sultánovi, přimělo celou rodinu odjet do Anglie do Middlesexu. V Londýně vystudoval umění, konkrétně design a grafiku, ale hudba byla přece jen silnější. Pracoval, kde se dalo, v second handu na tržišti, na letišti, ale vždy působil v některé z místních hudebních skupin. Pak ale přišel rok 1970 a Freddie se potkal se svým osudem, tedy s členy tehdejší skupiny Smile, kterou po čase na Freddieho naléhání přejmenovali na Queen - a jak je vidět, udělali opravdu dobře. Freddie - nyní už oficiálně Mercury - měl dobrý nápad…

Nezapomenutelná Bohemian Rapsody

Přišel rok 1975 a s ním i první skutečně úspěšná deska A Night at the Opera. Deset dnů stačilo na to, aby ikonická skladba Bohemian Rapsody, kterou si mohli lidé z desky také poslechnout, získala na plných devět týdnů první místo v hitparádě. Jde o píseň, jejímž je Freddie Mercury také autorem, jako ostatně i mnoha dalších z repertoáru skupiny Queen.

Nestačily ani sportovní stadiony

Jak všichni víme, skupina Queen koncertovala a měla neuvěřitelný úspěch po celém světě. Nestačila přitom divadla nebo koncertní sály - Mercury a jeho skupina potřebovali sportovní stadiony a i tak bylo často složité se na koncert dostat. Snad nejznámější a rozhodně největší Live Aid odehráli v roce 1985, přičemž výtěžek megakoncertu byl věnován na boj s následky hladomoru v Etiopii. Na koncertě nebyli sami - na témže pódiu s nimi vystoupily takové hvězdy, jako byla U2, Madonna, Sting, Eric Clapton, Paul McCartney a další. Není divu, že šlo o nezapomenutelný zážitek.

Elasťáky, uniforma i královský hermelín

Každý, kdo někdy viděl Freddieho zpívat, si jistě kromě úžasného hlasu pamatuje také jeho specifický pohyb po pódiu - i ten k temperamentnímu zpěvákovi patřil a lidé ho tak milovali. Jindy zase usedl ke klavíru a sám doprovodil svůj zpěv. Co ale bylo rozhodně nepřehlédnutelné, byl Mercuryho oděv. Prakticky od dětství byl rád středem pozornosti, a tak i jeho koncertní kostýmy odpovídaly jeho povaze. Jen málokdy byl viděn ve střízlivých šatech, ať už to bylo zpočátku elastické oblečení nebo později vyměnil za nátělník a svršky, odkazující na armádu. Mnozí si jistě vzpomenou i na hermelínový plášť a královskou korunu. To byl zkrátka Freddie Mercury.

Miloval muže, ale i ženy

Ačkoliv se o tom za Mercuryho života raději příliš nemluvilo, i tehdy samozřejmě byli mezi lidmi homosexuálové. V té době bylo ala taková orientace dokonce trestná, proto se většinou takoví muži kvůli splynutí s většinovou společností oženili, ženy se vdaly a bez velkého štěstí žili “normálním” rodinným životem. Freddie ale šel jinou cestou. Nikdy se neoženil a udržoval vztahy jak se ženami, tak i s muži. Ostatně takovému umělci se přece jen prominulo víc než jiným, i když jeho homosexualita byla veřejným tajemstvím. Tento způsob života ale také zavinil jeho více než předčasnou smrt. Nemoc AIDS ho dostihla v jeho pouhých pětačtyřiceti letech, doslova na vrcholu slávy. Odešel v přítomnosti svého přítele Jima Huttona.

Koncertoval až do konce

Ačkoliv byl nemocný a choroba se už projevovala, koncertoval stále dál. Na pódiu vystoupil už ve velmi zuboženém stavu 23. listopadu v roce 1991, kdy divákům na rovinu sdělil, jak se věci mají, že je nemocen a mnoho času mu už nezbývá. Snad ani on netušil, že příští ráno bude tím posledním, do něhož se probudí.

Co o Freddiem Mercurym možná nevíte?

Zpěvák samozřejmě znal mnoho významných lidí. Nechyběla mezi nimi dokonce ani princezna Diana, která s ním prý byla dokonce i v gay clubu. Ačkoliv měl nespočet známostí, jeho dlouhodobým přítelem byl právě Jim Hutton. Ten ale z jeho obrovského majetku dostal jen “drobné”, šlo o půl milionu liber. Zbytek připadl jeho přítelkyni Mary Austinové, což bylo pro mnohé velké překvapení. Další zajímavostí je určitě moment, že neexistuje Freddieho hrob. Zpěvákův popel byl rozprášen při zoroastriánském obřadu, tedy tak, jak velelo jeho původní náboženství.

Za svého života Freddie miloval kočky. Doma jich měl hned několik, v jednu dobu prý dokonce více než deset. Ostatně člověk, jako byl Freddie Mercury, si to jistě mohl dovolit. Do jeho kensingtonského sídla s osmadvaceti pokoji by se jich jistě vešlo i mnohem více.

