Záletník a závislák Ray Charles: Přestože neviděl, miloval ženy a používal na ně geniální trik

Jeden z nejznámějších pianistů všech dob Ray Charles Robinson byl zároveň i zpěvákem a skladatelem. Byl slepý většinu svého života. Přesto ale dokázal hudební umění zvládnout na takové úrovni, že mu přezdívali "génius".

V 50. letech založil nový hudební žánr zvaný soul, který kombinoval blues, jazz a kostelní písně. Jedněmi z jeho největších hitů byly Hit the road Jack a Georgia on my mind. Mnozí dokonce tvrdí, že byl pro hudební dějiny mnohem důležitější než Elvis Presley.

"Rodinný život"

Oženil se pouze dvakrát, jeho první manželství netrvalo ani rok, zato jeho druhé vydrželo desítky let. Nebyl ale tím nejoddanějším manželem, za svůj život měl nespočet mimomanželských vztahů.

Měl dokonce i speciální trik, jak poznat, jestli je daná žena krásná, nebo ne. Vzal ji za ruku a dotknul se jejího zápěstí, tak vždy spolehlivě poznal, jestli je pro něj dostatečně štíhlá. Ray měl celkem 12 dětí s 10 různými ženami. Se svou druhou ženou Dellou Beatrice Howard Robinson měl celkem tři syny, jejich vztah ale nevydržel jeho aféry a drogovou závislost.

Ničivá závislost

Bohužel, jako i mnoho dalších slavných zpěváků té doby věřil, že drogy pomáhají hudebníkům tvořit.

S marihuanou začal již v 18 letech, to mu ale nestačilo a stal se závislým na mnohem silnější a nebezpečnější droze, heroinu. Několikrát za život ho kvůli držení narkotik dokonce i zatkli, to ho ale nezastavilo. Postupem času se jeho závislost zhoršovala, čím více peněz vydělával, tím horší byl jeho stav.

Toto období se projevilo i v jeho hudbě, konkrétně v písních jako I Don't Need No Doctor (Doktora nepotřebuju) a Crying time (Období breku).

Šachy

Nakonec se ale drogové závislosti přece jen dokázal zbavit s pomocí psychiatra Friedricha Hackera a překvapivě i s pomocí šachů.

Nejen, že je to neobvyklá volba terapie po závislosti na heroinu, ale vzhledem k tomu, že byl Ray slepý, byla i velmi těžko proveditelná. Charles ale používal speciální šachovnici s vyvýšenými políčky a dírkami, kam bylo možné figurky zasadit.

Navzdory svému fyzickému postižení tedy dokázal vše, co si zamanul. Byl jedním z nejúspěšnějších hudebníků všech dob, dostal se ze spárů zákeřné závislosti a dokonce ani šachy ho nezastavily.

Zdroj: Ray Charles: Man and Music

KAM DÁL: Morgan Freeman trpí závažnou chronickou chorobou. Má nesnesitelné bolesti.