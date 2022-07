Influencerka Aki při požárech u Hřenska vzpomínala svou dovolenou na Bali: Čočku dostala i od Štíbrovky. Kopřivová se ji zastala

Aki Votrubová je ve světe Instagramu známá jako lektorka sociálních sítí, která pomáhá firmám i jednotlivcům vyrůst, a také fotografka."Mám za sebou instagramové a influencer kampaně a správu instagramových účtů velkých zadavatelů jako jsou T-Mobile, Milka, Aperol Spritz, Jägermeister, Mattoni nebo třeba spolupráci s českými designérskými značkami Showroom (Soolista, PBG, Eiri) či Mooyyy jewelry. Značce adidas se starám o Running women influencerky na Instagramu," píše o sobě na síti LinkedIn. Otázkou je, zda by to, co dnes od ní vyletělo na Instagram, svým klientům poradila.

Požár mi připomněl rýžové pole na Bali, řekla

V poslední době, vzhledem k narození dcery Luny, je z ní velký propagátor kojení na sociálních sítích, to se některým nelíbí, ale s Aki to ani nehne. Kojí zkrátka, kdy Lunička chce - klidně všude! Ale tohle ráno už přišla s těžším kalibrem.

"Dnes ráno nás na Letné vzbudil kouř z hořícího Hřenska. A mně to šíleně připomnělo, jak farmáři na Bali vypalovali rýžové pole," začala. "A tak jsem zalovila v paměti a telefonu a na chvíli zavzpomínala na tu single punkerku, co se sbalila a vypadla na půl roku do Asie, kde denně trénovala crossfit, jedla boží jídlo, fotila jako drak, surfovala a pařila," zasnila se.

Pak ještě dodala, že jednou to bude své čerstvě narozené dceři vyprávět a vyzvala sledující, ať jí napíšou, kdo je tu s ní od jejich začátků. Post, který měl však původně vyznít jako milá vzpomínka, zdvihl takovou vlnu hejtů, kterou Votrubová rozhodně nečekala.

Pustila se do ní i Štíbrová

"Přiznám se, že sem občas chodím na čumendu, pro nějaký to moudro že jo. Ale tohle už asi nepřekoná nic," napsala Štíbrovka. Votrubová ale není jediná, na kterou Štíbrová v posledních týdnech zareagovala. Naposledy ji v žaludku ležel známý kouč Honza Menděl, který nedávno přirovnal média k pedofílii.

"Věřit, že ti média říkají pravdu a myslí to s tebou dobře, je jako věřit, že pedofil miluje dítě z lásky k bližnímu svému," napsal tehdy Jan Menděl na svůj Instagram a strhl podobnou lavinu, jako dnes Aki. Nakonec musel u svého příspěvku vypnout komentáře.

Influencerka se omluvila

Aki se naopak zastala bývalá holka Jardy Jágra Veronika Kopřivová "Moc teď nevim jestli je horší sám příspěvek nebo některý reakce co tady čtu. Vůbec se nikoho nezastávám, mám na to svůj názor. Ten výplod byl přes čáru, ale lidi chováte se zase jak stádo hnusáků. Tupěna, blbka, vymletá, kráva, vykojený mozek, tupá matka a další výrazy? Vážně? To je co za úroveň? Pokud potřebujete napsat názor, tak to jde i slušně, ne? Je to čerstvá máma, přestřelila a omluvila se. Jakmile někdo udělá chybu, šlápne vedle, tak šup ho hned zadupat do země, nandat mu to. V tom jsou lidi mistři," rozčílila se.

Trvalo jen pár hodin, než se Aki omluvila: "Chci vám dát vědět, že v původním textu tohoto postu nebyla ani špetka zlého záměru, nicméně uznávám, že jsem neposoudila situaci správně a neměla jsem post sdílet. Unáhlila jsem se a mrzí mě to." Kauzu už ale postřehl známý šprýmař TMBK a ihned na ni zaregoval. "Titul narcistická kráva měsíce vyhrává akivotrubova, gratulujeme!" napsal jeden z fanoušků Tomáše.

Shopaholic Adel

Někteří v komentářích vyzývali ostatní, aby Aki už nesledovali. To je poměrně aktuální trest všem influencerům, kteří se někomu něčím znelíbí. Podobné štvanici čelí i tiktokerská hvězda ShopaholicAdel, kterou nejdřív fanoušci vynesli do statisícových čísel a teď se vzájemně vyzývají, ať její éra skončí. Adel padají čísla po desetitisících a ona natáčí videa, kde si zfalšovala zákon a za osledování hrozí svým fanouškům vězením.

