Éra levných last minute zájezdů skončila, kolik si musíte připravit? Pár tisíc už nestačí ani na Egypt

Zdražování se nevyhlo ani cestovnímu ruchu, na dovolenou si teď musíte připravit o pár tisícovek více. Přesto to Čechy neodrazuje a k moři se chystají ve velkém. Dříve ti, kteří neměli tolik peněz na zbyt, vyráželi právě do Egypta nebo Tunisu, kde se dal hotel sehat za pár korun. S letenkami i jídlem v ceně. Teď už někteří nemusí mít ani na to, ceny strmě stoupají. Dohání hoteliéři dobu covidu, kdy museli fungovat v omezeném režimu, případně zcela zavřít?

Na začátku letní sezóny se s odvahou tvrdilo, že jde o poslední možnost levné letní dovolené, přičemž v následujících letech se plně projeví zvyšující se ceny paliv a energií. V průběhu léta se však ukázalo, že ceny jsou už plně jinde než loni. Přesto se obavy cestovních kanceláří, že lidé budou spíše šetřit, nepotvrdily. Lidé vyráží na dovolené ve velkém, a to po Čechách i do zahraničí. Zdražily dokonce i české kempy, přesto mají vyprodáno.

Egypt ani Tunisko už nejsou levnou destinací

Takový Radisson Blu Palace Resort & Thalasso, který najdete na tuniské Djerbě, patří do té lepší kvality, kterou v této zemi najdete. Přesto byl poměrně slušně cenově dostupný. K drinku dostanete klidně i sýr či pár oliv, personál udělá maximám a jídlo se v restauraci, kde jsou k dispozici švédské stoly, pravdelně obměňuje. Předloni ještě vycházel na týden kolem dvanácti tisíc.Teď ho seženete kolem 22 tisíc s all inclusive a odletem z Prahy.

Stejné je to v Egyptě. Lidé, kteří jso u last minute do této země zvyklí na cenovku pod deset tisíc, krutě ostrouhají. A to i do tradičně levnější Hurghady, kde je to hotel vedle hotelu. Například Desert Rose, který patří do třídy lepších hotelů, seženete za cca 17 tisíc na 7 dní s all inclusive a odletem z Prahy. Ještě dva roky zpátky se ale dal sehnat kolem deseti tisíc mimo hlavní sezónu. "Egypt už není to, co býval, dokonce mi přijde, že i kvalitou služeb šel dolů," svěřila se nám čtenářka Romana.

Řecko nabídne kromě krás i vysokou cenu

Jižní Evropa je tradičně dražší oblastí, přesto je stále pro mnoho lidí první volbou. Řecké ostrovy se pohybují v ceně pobytu za týden cca 17 tisíc a výš v případě all inclusive. Ostrov Zakynthos je ještě o něco dražší.

Tradiční alternativou je pro Čechy cestování s německou cestovní kanceláří, kde se ceny pohybují o něco níže, případně je v ceně více služeb. "My určitě letos poletíme z Berlína, vychází to na náš oblíbený hotel daleko výhodněji. Ačkoliv je to zas nějaký čas strávený navíc," svěřila nám čtenářka Katka. "Já bych zas třeba z Berlína nejela, kde já bych tam co hledala? Anglicky umím sotva pár slov. My letíme z Prahy klasicky na Rhodos," zareagovala její kamarádka Lucie.

Zdražování se nevyhne ani těm, kteří vyráží do tradičně oblíbeného Chorvatska. Pokud tankujete do svéhon vozu v České republice dokonce prémiové palivo, může vás cesta na jih Evropy vyjít až na 15 tisíc (spolu s rakouskou dálniční známkou, slovinskou a mýtným v Chorvatsku). V případě obyčejného paliva budete zhruba na 12 tisících. "My jsme doufali, že to bude ta levnější varianta. Když jsme ale s manželkou vše po návratu spočítali, trochu nám zatrnulo. Příští rok už tolik peněz za obyčejné Chorvatsko nedáme," řekl nám čtenář Vašek, který se z Chorvatska vrátil před pár dny.

Dítě zdarma

Pokud chcete využít některou z akcí prodejních webových portálů případně cestovních kanceláří, dejte si pozor na zdánlivě výhodné alternativy. Hotely, které nabízí například až 3 děti s sebou zdarma, vám často zvýší cenu za dospělou osobu, takže to ve výsledku vychází na úplně stejné peníze.

Takový rozdíl snadno poznáte, když zadáte nejdřív poptávku například pro dva dospělé a potom k tomu přidáte dítě. Ceny se mohou také lišit podle toho, jaké letiště si zvolíte a na jak dlouho cestujete. Delší termín může být výhodnější.

