Po 68 letech vyšel z vězení, rodina i přátelé jsou po smrti. Je negramotný a má velké přání

Joseph Ligon se v 83 letech dostal z vězení jako nejstarší odsouzený mladistvý. Podle deníku The Mirror předtím několikrát odmítl podmíněné propuštění s tím, že zločin, za který byl odsouzen, nespáchal.

Usvědčen však byl z vraždy dvou lidí, když spolu se skupinou opilých mladíků podnikl ve Filadelfii několik loupežných útoků. Během tohoto řádění měl ubodat Charlese Pittse (60 let) a Jacksona Hamma (65 let).

Nové budovy i atrakce

Získanou svobodu si dvojnásobný vrah užívá přesto, že většina jeho blízkých a přátel je po smrti. „Dívám se na všechny ty vysoké budovy. Všechno je pro mě nové, to předtím neexistovalo,“ vyprávěl ohromeně listu Philadelphia Inquirer. Podle svých slov se ocitl v úplně jiné Americe, než na kterou byl zvyklý.

Z jedné ze státních věznic, kde byl také několik let zavřený, je dnes muzeum s několika atrakcemi. „Nevím, ale tohle není podle mého vkusu, nelíbí se mi to,“ komentoval novinky Ligon, který je negramotný a stále věří tomu, že žádný trestný čin nespáchal, ale že on byl obětí.

Je stále veselý a usměvavý

S návratem do společnosti se mu snaží pomáhat Philadelphia's Youth Sentencing & Re-entry Project, nebude to však nic lehkého. „Změnila se doba, změnil se i on. V podstatě jde o naprosto jiného člověka. Je ale stále veselý, baví ho zejména naše vysoké budovy,“ usmívala se pro Mail Online hlavní poradkyně zmíněné instituce Eleanor Myers.

Jediné, co mu chybí, je jeho rodina. Ligon prý lituje, že nemůže být s nimi, a nevidí, že se konečně vrací domů. Jeho největší přání se mu tak bohužel nesplní.

Zdroj: The Mirror

