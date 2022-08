Právě jsem zabil tátu: Co dnes dělá Anthony Templet ze šokujícího dokumentu na Netflixu?

Je málo těch, kteří neviděli dokument Právě jsem zabil tátu na streamovací službě Netflix. A ti, jež to dokoukali celé, pravděpodobně dlouho poté ještě nevěděli, co si o tom mají myslet. Anthony Templetovi bylo pouhých 17 let, když v červnu 2019 zavolal na tísňovou linku a přiznal se, že zabil svého tátu Burta Templeta. Na první pohled to vypadalo jako chladnokrevná vražda. Pravda byla ale trochu někde jinde.