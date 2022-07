Ruský obchodník se smrtí, kterého hrál Nicolas Cage, hnije v americkém vězení. Putin vymyslel, jak ho dostat ven

O Butově hvězdné kariéře obchodníka se zbraněmi byl natočen celovečerní film s Nicolasem Cagem v hlavní roli. Běžný divák tak mohl nakouknout pod pokličku toho, jak se z malého obchodníčka se samopaly stal celosvětový hráč na poli se zbraněmi. Letadla a lodě plná jeho zbraní přilétala do všech zemí světa a zásobovala často obě strany konfliktu. Začínal přitom tak, že jeho letadla vozila květiny. Jenže na tulipánech a růžích se nikdy nedá vydělat tolik, jako na raketách, tancích a kulometech.

Pán války

Jeho zbraně chtěli všichni, rebelové v Africe, kolumbijští povstalci, drogové kartely, islámští teroristé, asijské vojenské chunty… Butovi bylo jedno, komu dodává, hlavně když platil. Oficiální embarga ho nezajímala, zákony také ne. Byl známý tím, že své lodě na moři přemaloval, aby se vyhnul kontrole. Kde bylo potřeba uplácet, tam štědře uplácel. Vše mu procházelo, dokud se americké tajné služby nerozhodly, že ho dostanou.

Sklapla past

Připravily na něj past a nalákaly ho do Bangkoku. But přitom žil spokojeně v Moskvě, kam na něj nikdo nemohl, ale byznys nikdy neodmítal, takže do Bangkoku dorazil a byl chycen. V Americe dostal 25 let vězení a už deset let hnije v díře v Illinois. Pro Američany šlo o kapitální úlovek, na seznamu hledaných osob se pohyboval neustále na prvních příčkách. Past sklapla a But přes protesty Moskvy skončil ve vězení.

Basketbalistka je rukojmí

Pár dní před začátkem ruské invaze na Ukrajinu zadržely ruské úřady na letišti Brittney Grinnerovou. Dredatá basketbalistka hrající v Jekatěrinburgu, měla mít v u sebe marihuanu, a tak putovala do vězení. K vině se přiznala a ve vězení čeká na rozsudek. Nikdo nepochybuje, že bude nepodmíněný a basketbalistka poputuje na mnoho let do trestanecké kolonie. Stále hlasitěji se mluví o tom, že Američané Grinerovou za někoho vymění a Rusové prý trvají na tom, že to bude právě But. Grinerovou nejspíš chytli právě proto, aby měli na Američany nějakou páku. K podobným praktikám se uchyloval i režim v Severní Koreji, kdy takto uvěznil studenta Otto Warmbiera, kterého ale do Ameriky vrátil v kómatu a mladík bohužel po návratu zemřel.

Manželka Grinerové v Americe jede veřejnou kampaň za to, aby prezident Biden jednal s Rusy a dostal basketbalistku domů. Pravda je, že Grinnerová není jen tak nějaká hráčka, skutečně patří mezi nejlepší basketbalistky současnosti. Otevřeně se hlásí k LGBT komunitě, což části americké společnosti a médií konvenuje. Na druhou stranu se do problémů dostala vlastní vinou. Hrát v Rusku, když mohla hrát nejlepší ligu světa NBA, bylo její rozhodnutí a riziko. Strategicky neznamená pro Ameriku nic, zatímco But se svými kontakty a sítěmi představuje globálního hráče v distribuci zbraní. Pustit ho bude znamenat pro Američany ponížení a pro Kreml velké propagandistické vítězství.

Případ Reed

Američané už k takové výměně přistoupili. Bývalý voják Trevor Reed byl odsouzen za napadení ruských policistů a skončil ve vězení. Byl vyměněn za pilota drogového kartelu Konstantina Jarošenka, který dostal dvacet let za obchod s kokainem. Opět poněkud nerovná výměna, ze které je dobře vidět ruská taktika. Chytit a zavřít kohokoliv s americkým pasem a pak jej vyměnit za své drogové či zbraňové obchodníky. „Nic nemá vyšší prioritu, než dostat Grinnerovou domů,“ řekl k případu ministr zahraničí Anthony Blinken. But si možná pomalu může balit, nejspíš pojede domů.

