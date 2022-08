Na obrazovky míří závěrečná řada Policie Modrava. Stačilo ale málo a seriál nikdy nevznikl

Pilotní díl seriálu, někdy uváděný jako film, byl natočený už v roce 2008, odvysílaný byl ale až v roce 2011. U diváků si získal velký ohlas. Přesto dostal na pár let stopku. "TV Nova ustoupila od realizace z důvodů finanční krize. Celý projekt byl pro ni finančně příliš náročný. Musely by se natáčet exteriéry a interiéry 180 km od Prahy, a to stojí peníze. Já nechtěl přistoupit na to, aby se natáčelo v ateliérech a záběry ze Šumavy se realizovaly za Prahou v Brdech,“ řekl režisér Jaromír Soukup.

Seriál se pyšní významnou nominací

Časem se ale ukázalo, že nejde jen o sledovanost. Seriál byl totiž nominován na Českého lva v roce 2016, a to za Nejlepší dramatický televizní seriál. Ačkoliv nevyhrál, na projekt komerční televize, který má primárně sloužit k večernímu uspokojení diváků, je to nevídaný počin.

V hlavní roli září v seriálu Soňa Norisová, sestra herečky a zpěvačky Zuzany Norisové, kterou si můžete pamatovat například z muzikálu Filipa Renče Rebelové.

Autorem je Jaroslav Soukup

Jestli vám toto jméno českého režiséra, scenáristy a producenta něco říká, nechte si ještě trochu napovědět. Je to totiž právě on, který stojí za snímky Vítr v kapse, Láska z pasáže, Pěsti ve tmě nebo Discopříběh. Obsadil také duo Lukáše Vaculíka a Sagvana Tofiho v roce 1988 do diváckého hitu Kamarád do deště.

V roce 1993 natočil s Ivetou Bartošovou a Rudolfem Hrušínským nejml. Svatbu upírů. A jestli vám to stále není dost a milujete majora Maisnera, Reného a Jiřinu Kudlákovou, tak za tím stojí Soukup taky. Komedie Byl jednou jeden polda, včetně dalších dílů, jsou rovněž jeho práce.

Podzimní tahák

Televize Nova chystá na podzim celou řadu novinek, Policie Modrava je ale vůbec jedním z nejdůležitějších projektů. Také proto, že představí svou závěrečnou řadu. V hlavní roli kriminalistky Jany se opět objeví Soňa Norisová, nebude chybět ani Filip Tomsa, Zdeněk Palusga, Michal Holán, Matěj Dadák nebo Jaroslava Stránská.

Nova nabídne také dva úplně nové seriály, jeden s názvem O mě se neboj, kde zazáří Veronika Arichteva a bude se vysílat ve čtvrtek po druhé řadě Pana profesora, a druhý s názvem Případy mimořádné Marty, který ovládne Tatiana Dyková.

