Dvojitá porce Polívky na place: Vladimír vděčí za svůj šarm francouzským genům, diváci ho milují. Otec nezůstává pozadu

Vladimír Polívka je synem rodičů Bolka Polívky a Chantal Poullain. Vystudoval herectví na katedře alternativního loutkového herectví DAMU a stal se pro mnohé idolem nové generace. Nejen, že je pohledný, nezapře ani mimořádný talent!

V seriálu Slunečná hrál proutníka

Výrazně na sebe upozornil už v seriálu Slunečná, kde si zahrál postavu embryologa Lukáše Vernera, před kterým žádná sukně neutekla. Nejdříve měl pletky s prostořekou Kájou, kterou si zahrála Denisa Nesvačilová, později našel dokonce štěstí u arabské princezny. Pálava tak není první seriál, kde se tato dvojice potkala, ačkoliv právě Pálava byla středem pozornosti pro nově provalený vztah Denisy a režiséra Petra Kolečka.

Sám Vladimír je šťastně zadaný, musel si však na tu pravou počkat. Zasnoubený byl už se zpěvačkou Karolínou Krézlovou. O ruku ji požádal před plným sálem Národního divadla. A ačkoliv jejich vztah vypadal naprosto idylicky, skončil pár chvil před rozezněním svatebních zvonů. V říjnu 2021 se ukázal ve společnosti na premiéře filmu Zpráva s novou přítelkyní Magdou, která není z branže. A jak se zdá, je opravdu šťastný a zamilovaný. Ani pracovně na tom není vůbec zle. Daří se mu a tvůrci ho rádi do svých projektů obsazují.

Bolek Polívka nezahálí, své štěstí našel také

Ani Bolek Polívka nesedí doma bez práce. Na podzim se objevil hned ve dvou nových seriálech na jedné televizi, a to v Hořkém světě a Pálavě. Na České televizi ho pak mohou diváci vidět v Případech 1. oddělení. S matku Vladimíra, půvabnou Chantal, to herci po patnácti letech nevydrželo. Dokonce byla už jeho druhou ženou, tou první byla Stanislava, se kterou má dceru Kamilu. Ta je divadelní scénografkou a režisérkou. Své štěstí ale nakonec našel. V únoru 2020 pojal za manželku Marcelu Černou, se kterou má dceru Marianu a syny Jana a Františka Antonína.

Jak to vypadá, má Bolek své speciální kouzlo. Chantall se totiž před pár lety nechala slyšet, že svým způsobem svého bývalého manžela miluje dodnes. „Pokud jste s někým spoustu let, nejde k tomu člověku najednou nemít žádný cit. Pokud ano, znamená to, že jste toho člověka nikdy pořádně nemilovali,“ prozradila. Legendární herec má ze vztahu s herečkou Evelynou Steimarovou ještě dceru Annu Polívkovou, která je stejně jako její bratr Vladimír úspěšnou herečkou. Naposledy zazářila například v pokračování komedie Po čem muži touží 2.

Zdroj: FTV Prima, iDNES.cz, Super.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Americké sexy aféry: Co dnes dělá Monica Lewinsky, která uspokojovala prezidenta Clintona?