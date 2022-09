Zahodila Denisa Nesvačilová kariéru? Proč fanoušci nový vztah nepřijali, ačkoliv Kolečko není prvním nevěrníkem

Denisa Nesvačilová, kterou mohou diváci znát jako Karolínu ze Slunečné a která se zanedlouho stane sporťačkou Gitou v připravovaném seriálu Dobré zprávy, se dušuje, že je teď opravdu šťastná. Jeden by tomu chtěl věřit, kdyby si své štěstí nezajistila románkem se zadaným režisérem Petrem Kolečkem, který bez obtíží opustil modelku Anetu Vignerovou, se kterou má malého syna. Navíc to neudělal poprvé.

s Anetou rozešli. Delší dobu nám vztah nefungoval. Už delší dobu to opravdu problematický bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní. Mezi mnou a Denisou je něco čerstvého a krásného a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct,“ „Nejdůležitější, co je potřeba v tuto chvíli asi říct, je to, že jsme se. Delší dobu nám vztah nefungoval. Už delší dobu to opravdu problematický bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní.a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct,“ šokoval tehdy veřejnost Petr Kolečko. Možná si ani neuvědomil, jaké následky bude pro mladou herečku mít, když oznámí rozchod s matkou svého dítěte a nový vztah naráz.

Vignerová s Kolečkem naposledy spolu

Diváci mohli nedávno vidět dvojici v show Můj muž to dokáže. Ta se totiž točila už na jaře, a proto se pár Vignerová – Kolečko ukázal společně na televizních obrazovkách, zřejmě naposledy. Už tehdy měli mezi sebou velké dusno a napětí, které žádnému divákovi, ani skrz televizi, neuteklo. Legrace jako s ostatními páry s nimi v show rozhodně nebyla.

Jak už to tak u takových aférek bývá, jeden tvrdí, že to byla nevěra jako vrata, a druhý, že to byl pokojný odchod z nefunkčního vztahu, kdy se na všem domluvili. Pro Denisu Nesvačilovou to ale znamená velký šrám na její pověsti. Důvod je jednoduchý. Ať chceme nebo ne, společnost dává vždy nevěru, jakmile je v tom rodina, za vinu ženě. Proč? Možná předpokládáme, že právě ženy by měly být ty rozumnější, méně hnané pudy a potřebami. Zároveň čekáme, že se budou vzájemně respektovat. Potvrdila to mediální smršť, která se na ni snesla, i reakce fanoušků. Byly to totiž právě ženy, které na celou situaci kolem Nesvačilové reagovaly. A narážky na režiséra si neodpustily:

"Tady vypadáš, že máš o kolečko víc," píše jí sledující k fotce.

"Melancholická Denisa? Spíš pinda Denisa, co se se...e jiným do vztahu," píše další.

"Tak karma je zdarma, většinou vztah nevydrží. Když je založený na nevěře. Kolečko se odkutálí dál a bude vymalováno."

"Dívám se na seriál Pálava, a opravdu nechápu co na vás Kolečko vidí. Úplně obyčejná, ničím zajímavá tuctovka. Kolečko teda taky vypadá, že neumí do pěti počítat, takže se k sobě vlastně hodíte," nešetří ji další.

Celá trojice si prochází peklem

Slibně našlápnutá kariéra, obsazení ve všech seriálech i muzikálech, přesto hvězdou bulváru a propírána horem dolem. I recenze na nový seriál televize Prima Pálava – život zalitý sluncem jdou ke dnu, neboť to má být právě místo, kde se slavná dvojice dala dohromady. Netrpí jen Vignerová, i pro Nesvačilovou je to "jurský park". Jak sama přiznala, raději se zaměstnává prací, než aby chvíli myslela na to, co se kolem ní děje.

Měli ale ještě jedno velké „neštěstí“ v jejich odhalení. Nejen, že neměli čas dát to veřejně sami, neboť média je objevila daleko dříve. Ale jejich vztah vyšel najevo právě ve chvíli, kdy se provalila aférka Ondřeje Malého s Kristýnou Kociánovou. Pavla Tomicová, ještě stále manželka Malého, je totiž nejen všemi milovaná, ale v poslední době i výrazně zhubla. Fanoušci si to po provalení aféry spojili právě se stresem a vyčerpáním. Kociánová, leč už porodila, je tak terčem pro všechny možné urážky.

Dávno zapomenuté nevěry slavných

Otázkou zůstává, nakolik tahle aférka naruší Denisinu kariéru, kterou měla slibně rozjetou. Lidé rychle zapomínají a na nové si rádi zvyknou. Vzpomene si dnes někdo například na Matěje Homolu, který podvedl v roce 2010 Daru Rolins v dodávce na poli? Dalšími známými nevěrníky v českém rybníčku jsou například Roman Šebrle, Petr Vondráček nebo Martin Písařík.

Komu to fanoušci dlouho nechtěli zapomenout, byl Roman Vojtek, který odešel od těhotné manželky a ta měla následně skončit na antidepresivech. Vnímání celé kauzy se ale otočilo například u Felixe Slováčka, který na první veřejné fotografie s Lucií Gelemovou v roce 2015 řekl, že ji má pod svými křídly, protože ji chce uvést do společnosti. Ačkoliv mu to tehdy nikdo nevěřil, a už vůbec ne Dáda Patrasová, dnes už si na začátky celé kauzy (kromě slavné fotografie od bazénu) nikdo nevzpomene. Pokud tak Nesvačilová ustojí celou bouři kolem své osoby v tichosti a nebude přilévat olej do ohně, časem si i na jejich vztah lidé zvyknou. Pokud to Kolečko nezabalí a nepůjde zas o kus dál...

