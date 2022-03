Manžel mi vyčetl, že utrácím. Lenka (33) popisuje, o jaké částky šlo a proč se nakonec rozvedli

V kolektivu oblíbení, přáteli vyhledávaní. Zábavní parťáci do nepohody, na výlety i dovolené. To byli Lenka a Pavel. Znali se už od základní školy, cestu si k sobě znovu našli na vysoké. A už spolu zůstali. Ona o dva roky mladší, trošku submisivní, on s přehledem a jasnými názory. Na první pohled si dokonale vyhovovali.

Rozbuškou se stala maličkost

Vlastně i na druhý a na třetí. „Málokdy jsme se hádali. Ani se to snad hádkami nazvat nedá, maximálně výměna názorů. Nic ostrého. Většinou jsem sice ustoupila, ale Pavel ani neměl problém s kompromisem,“ vysvětluje sympatická zrzka.

Lenka si už jako malá holka začala psát deník. „Měla jsem popsáno několik sešitů. Bavilo mě to. Takový útěk od reality, do mých snů a představ.“ Právě to se ale mělo stát rozbuškou do té doby skvělého vztahu. Jak už to tak bývá - zásadní rozepře odstartovala maličkost, která by většinu lidí nechala úplně v klidu.

Všechno to byla blbá náhoda

Pavel totiž neměl pochopení pro jednu věc. „Nesnášel, když někdo utrácel peníze zbytečně. Kdokoli. Byl v tomto ohledu tvrdý i na sebe. Ale já jsem si prostě někdy potřebovala udělat radost, koupit si kabelku, boty nebo pěkné šaty. Samozřejmě teď už vím, že jsem si to do deníku psát neměla. Ale byl to můj kousek štěstí.“

Zásadový muž zápisky své manželky našel na začátku jednoho z víkendů, který Lenka trávila mimo domov. To problém nebyl, bylo zvykem, že ona sem tam vyrazí s kamarádkami, on trávil čas s kámoši. „Tenkrát měli domluvený nějaký sportovní turnaj. Ale pršelo, tak ho zrušili a Pavel zůstal doma. Nudil se a začal uklízet. Deníky našel náhodou, nepátral po nich. Ani o nich do té doby nevěděl,“ tvrdí Lenka.

Hádky byly na denním pořádku

Certifikovaná účetní si dodnes myslí, že její ex zkrátka otevřel jeden ze sešitů a bohužel mu oko padlo na "nesprávnou věc". „Zřejmě si zrovna přečetl o tom, že jsem si byla něco koupit. A začetl se. No, a dozvídal se stále více a více. Když jsem dorazila domů, měl hodinovou přednášku o tom, jak jsem marnotratná, jak si ničeho nevážím a tak dále. Ruply mi nervy, začala jsem na něj řvát, že se s ním nudím, že mi nic nedopřeje.“

Ten večer znamenal začátek konce. Hádky se pak stupňovaly, rozepře se odehrávaly po telefonu, mailech i osobně. „Nešlo to dál. Jednoho dne jsme si řekli, že tohle nemá smysl a půjdeme každý svou cestou. Dodnes nechápu, čím Pavla ty řádky tak vytočily a vyděsily. Vždyť jsem jenom ženská. A neutrácela jsem přeci miliony.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

