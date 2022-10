Seriál ZOO: Robert Urban je novým idolem mladé generace. Ukázal svého dvojníka, pobavil tím fanoušky

Kdo by doufal, že seriál ZOO bude nekonečným seriálem, ten by se mýlil. Jedna z hlavních postav, kterou hraje Robert Urban, možná dokonce z děje zmizela! Nechal se totiž slyšet, že už netočí. Jak se vyvine jeho seriálová linka s půvabnou Viky, kterou hraje Eva Burešová, je tak nejasné. Vzhledem k tomu, že je ale těhotná, se zdá nepravděpodobné, že by si pro ně scénáristé nepřipravili nějaký ten zvrat.

Jelikož si ale Eva momentálně užívá rodinné radosti a pečuje o svého nejmladšího syna, je jasné, že nové díly opravdu netočí. A zda by seriál ustál přesun hlavní linky k Anče a Haďákovi, můžeme jen spekulovat. Právě Eva je totiž velkým tahounem všech romantických příběhů a zápletek.

Vtípky seriálový Petr Kříž nešetří

Ačkoliv jsme Roberta Urbana mohli už vidět v seriálu konkurenční televize Nova Ordinace v růžové zahradě, kde si zahrál proradného Dana, ta pravá sláva přišla až s rolí soudce. Televize Prima je totiž v poslední době dílnou na úspěšné seriály, které diváci zkrátka milují. Vlna podpory od fanoušků tak nabrala pořádné síly!

Nedávno překvapil, když na svém Instagramu ukázal fotografii, kde je do půli těla. A teď, aby dostál zájmu fanoušků, ukázal dokonce svého dvojníka! Není jim nikdo jiný, než pořádně vykulená kočka (anebo snad kocour), který se Robertovi nápadně podobá. „Říká se jaký pán, takový pes, ale, že to platí i u koček. To jsem netušila,“ směje se v komentářích jedna z fanynek.

V novém seriálu ho neuvidíme

Ačkoliv se Robert Urban v novém připravovaném seriálu Dobré zprávy pravděpodobně neobjeví, fanoušci o něj zcela nepřijdou. Vidět ho mohou například v moderátorské pozici na rádiu Kiss nebo v několika populárních muzikálech. Jestli má někdo perfektně našlápnutou kariéru, je to rozhodně moudrý Petr Kříž!

Víc než práci ale Robert fanynkám zřejmě nenabídne. Měl by být zadaný se svou krásnou tanečnicí Andreou Kheilovou, ačkoliv se s ní na sociálních sítích poslední dobou už vůbec neukazuje. Pochopitelně tak přišly spekulace, zda dvojice vztah neukončila a nejde si každý dál životem po svém.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Seriál ZOO: Vztah Sid a Haďáka čeká další komplikace. Lásku jim přichází rozbít písničkář Tomáš Klus.