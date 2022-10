Seriál ZOO: Vztah Sid a Haďáka čeká další komplikace. Lásku jim přichází rozbít písničkář Tomáš Klus

Nových postav není konec. Už jsme mohli vidět Jitku Hrnčířovou, která se bezhlavě zamilovala do soudce Petra Kříže, na dvojčata, která si zahrají sestry Viky, zatím diváci čekají. Teď Prima FTV potvrdila, že i pro vztah Adama Hrušky a Sid Novotné si přichystali scenáristé krušné zkoušky. Na scénu přichází známý písničkář Tomáš Klus.

Seriál ZOO doporučil Klusovi Haďák

A ačkoliv ve skutečnosti je Klus se Šimonem Bilinou, který hraje Haďáka, kamarád, v seriálu to bude trochu jinak. "V jednu chvíli mi zavolali z produkce a nabídli mi tuhle roli. Hodně jsem slyšel o ZOO od Šimona Biliny, který se mnou hraje v muzikálu Branický zázrak, že je tu moc fajn, tak jsem řekl, že jo, že se o tom můžeme pobavit.

V okamžiku, kdy mi nastínili, o co jde, tak jsem řekl, že to beru. Máme s Filipem hodně společného, i minulost, a za to musím poděkovat René Decastelovi, který to vymyslel. Třeba právě ten pětiboj,“ nastínil Klus, jak se k roli dostal.

Fanoušci se bouří

Skalní fanoušci ale z příchodu zpěváka moc radost nemají a na oficiálním Instagramu seriálu ZOO to dali pořádně najevo. "Konkurence pro Adama? No, to asi jako ne! Já jen doufám, že nám Aničku a Adama nerozdělíte, nebo končím a nekoukám," píše divačka Pavlína. "Ježiš, zase tenhle," diví se Tereza.

"Takže stejný jako Slunečná, nemůže být aspoň jeden seriál normální," píše správce fanouškovské stránky právě tohoto seriálového páru. "Trapné natahování soudce a Viki, a teď, když se konečně má rozednit, tak přijde tento," čertí se Veronika. Pravdou zůstává, že seriál už by si nějaký ten šťastný konec opravdu zasloužil. Moc jsme jich totiž doteď neviděli!

