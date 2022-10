Vlaďka (49): Manžel se zamiloval do kamarádky naší dcery. Jeho chyba mi dala druhou šanci

"Nikdy by mě nenapadlo, že nakonec opravdu odejde,“ začíná svůj příběh pro ČtiDoma.cz naše čtenářka Vlaďka. „Byla jsem mu oporou v těch nejtěžších chvílích, překonali jsme spolu rakovinu. Nebylo jednoduché být vždy tím silným článkem, který nic nezlomí.“ Láska na celý život z toho ale nakonec nebyla.

Jejich manželství bylo krásné

Vlaďka a Petr byli manželé 25 let, když najednou do jejich poklidného manželství vstoupil někdo třetí. Její manžel se neváhal zamilovat do kamarádky jejich dcery, která byla o 18 let mladší než Petr. A ačkoliv si Vlaďka myslela, že jde jen o krátkodobý románek znuděného manžela, který ho za chvíli přejde a rád se vrátí domů. Naše manželství bylo vždy krásné, vlastně jsme se skoro ani nehádali. Jenže se tak nestalo. A mně začalo docházet, že asi opravdu odešel.

Jeho nové milence, mladé osmnáctileté Mie, se nadmíru líbilo, že má vedle sebe staršího muže, který už má o životě trochu jiné povědomí, a navíc za ni může zaplatit luxusní večeři. Poslední instancí, na kterou Vlaďka spoléhala, byly dívčini rodiče. K Vlaďčině překvapení ani oni neměli problém s tím, že se jejich dcera zamilovala v úplně jiné věkové kategorii.

Jeho nová přítelkyně rychle otěhotněla

„Pamatuju si ten první moment, kdy za ním definitivně zaklaply dveře. Říkala jsem si, co budu dělat, po kom teď budu sbírat ponožky? Ty věci, které vás tolik štvaly, vám najednou chybí. Dcera to ale brala jako největší zradu, jak ze strany kamarádky, tak otce. Bylo pro mě vlastně důležitější tu být pro ni, nad svými pocity jsem v tu chvíli nepřemýšlela,“ rekapituluje Vlaďka. Dohnalo ji to později. Proplakané noci se dostavily až o pár měsíců dále.

To už měl ale Petr „zaděláno“ na další dítě. Vlaďka si dodnes myslí, že to nebylo tak docela plánované. „Když přišel s tím, že jeho partnerka, ještě na střední škole, je těhotná, nevím, kdo byl v šoku víc. Jestli já nebo naše dcera Natálka,“ říká. To byl asi moment, kdy rodina přestala fungovat a Petr ustával ve svých návštěvách Natálie. Vlaďka tak zůstala s dcerou úplně sama, vrátila se do rodného města. Tam se potkala se svým spolužákem ze základní školy Martinem.

Dnes za tu zkušenost děkuji, říká

Byl pozorný, ujišťoval ji, že jako žena má stále hodnotu, a rád si s ní otevřel láhev dobrého vína. „Vzpomínám si na ty večery, kdy jsme s lahví vína prokecali celé hodiny. Ani jsme nezapnuli televizi, to jsem s Petrem vůbec neznala,“ usmívá se Vlaďka. Martin byl sečtělý, podnikal v gastronomii. Vlaďce imponoval jeho životní nadhled, nic najednou nebyl problém. Z žádné nesnáze se nehroutil a k ženám byl velmi galantní.

Trvalo půl roku, než si k sobě našli mileneckou cestu. Přátelé byli ale mnohem dřív. Dnes je Vlaďka vděčná, že dal Petr najevo svou pravou povahu ještě docela brzy. Měla tak šanci najít lásku , která jí teď naplňuje celé srdce.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.

