V seriálu Dobré zprávy hraje ráznou holku. Ve skutečnosti má Natálie Halouzková na muže specifické požadavky

Diváci si často herce škatulkují do rolí, ve kterých je pravidelně vídají na televizních obrazovkách. Jinak tomu není ani u téhle sympatické zrzky, která je sice seriálovou hvězdou, naposledy se ale předvedla v roli nepříjemné, a navíc nevěrné Míny, která naprosto bezostyšně ubližovala Markovi, kterého ztvárňuje Štěpán Benoni.

Nebojí se ožehavých témat

I proto některé překvapila svou otevřeností v nedávném rozhovoru, když prozradila, co je pro ni u muže prioritní. Všichni ji měli za tajuplnou dámu, a ona přitom řekla vše narovinu! Nedávno se po třech letech rozešla se svým přítelem fyzioterapeutem. Žádné drama se ale nekonalo. "To se tak stane, že se cesty rozejdou," řekla k tomu herečka. Spojována potom byla například s Vladimírem Polívkou, se kterým si v Dobrých zprávách zahraje ústřední dvojici, nebo Milanem Peroutkou, se kterým se objevila na premiéře muzikálu Biograf láska.

"Kolikrát ani ženy pořádně neznají svůj vlastní orgasmus. To by ses divil, kolik žen se neumí samo - Ježíši, co to tady probíráme?" zalekla se v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Svou ožehavou myšlenku ale dokončila. Ženy by podle ní měly znát své tělo, stejně tak muži by měli vědět, jak se k ženskému tělu chovat! Sama hledá dle svých slov někoho, kdo ji bude nejen oporou v životě, ale dokáže ji i uspokojit.

Natálie má s kamarádkou Zuzanou Irategeka svůj vlastní podcast (NE)VÍME. Právně v něm "kontroverzní" témata ráda otevírá. V tématech najdou posluchači menstruaci a cykličnost, diskuzi nad tím, zda by měla žena spát nahá nebo návyky, které děvčatům zlepšují život.

Dobré zprávy se objeví už v říjnu

V Dobrých zprávách dají tvůrci divákům nahlédnout do zákulisí zpravodajství. Poprvé prý tak Prima FTV nepotřebovala pro svůj seriál odborné poradce - prostředí jí je dobře známé. Příběh líčí cestu vesnické holky Báry, která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, a začne si tak plnit své sny. Právě tu ztvární Natálie Halouzková. Přiznala, že vůbec poprvé hraje postavu, která jí je blízká. Zřejmě u nevěrné Míny se s takovým chováním těžko ztotožňovala.

Seriál se na televizních obrazovkách objeví, až se odvysílá poslední díl osmidílné série Hořký svět. Halouzková navíc získala za partnera skutečného fešáka! Nepřístupného producenta Ondřeje Trojana si zahraje Vladimír Polívka.

Zdroj: Zeny.iPrima.cz, seriál ZOO, Novinky.cz

