Seriál ZOO: Jitce Hrnčířové se povedlo nemožné. Rozbíjí vztah hlavních postav a lidi jí milují

Bylo by překvapivé, kdyby mladou herečku Terezu Bílkovou nenapadlo, zda se náhodou historie nebude opakovat. Když se totiž natáčel seriál Slunečná, herci zažili dost podobnou situaci.

Uprostřed seriálu naskočila do děje zrzka Denisa Nesvačilová, představitelka zdravotní sestřičky Káji vracející se z Irska, která se snažila ulovit pohledného Janka a bez okolků mu nabízela sex pro dobrou náladu. A to navzdory tomu, že tušila, že Týna Popelková ho nemá tak docela z hlavy venku a tajně si na něj myslí.

Denisa Nesvačilová si zažila peklo

To se ale její představitelce Denise Nesvačilové vymstilo. Fanoušci Evy Burešové, která hrála Týnu Popelkovou, se do Nesvačilové pustili, a dokonce někteří jedinci neváhali poslat výhrůžky smrtí či znásilněním. A to vše jen proto, že se v seriálu snažila rozbít vztah jejich oblíbené hrdinky. Nakonec se jí musela zastat sama Eva Burešová, která vyzvala „své lidi“, aby v tom ustali. Pro Nesvačilovou je to ale jedna z nepříjemných zkušeností s tlakem okolí.

Další přišla pravděpodobně ve chvíli, kdy se provalil její nový vztah se známým režisérem Petrem Kolečkem, který jen nedávno odešel od matky svého malého syna, modelky Anety Vignerové. Dvojice uvedla, že nikdo nebyl podveden. Prý se dali dohromady až ve chvíli, kdy byli oba svobodní. Veřejnost jim to však většinou nevěří a na nový vztah nereaguje pozitivně.

Tereza Bílková není ještě tak známá, své příznivce si ale našla už teď. V seriálu hraje milou Jitku, která prahne po pozornosti pohledného soudce, kterého hraje Robert Urban. Ten ale čeká dítě s Viky Janečkovou, kterou hraje Eva Burešová, jen o tom ještě neví. A ačkoliv příznivci ZOO už přes 50 dílů čekají, až se jejich oblíbená hrdinka ocitne v náručí svého vyvoleného, Tereze Bílkové překvapivě fandí!

Uchvátila je totiž nejen svým netypickým hlasem, ale zkrátka sebou. „Už mi přišlo otravné, že se tam objeví další ženská, ale ta Tereza to hraje fakt dobře. Krásně se na ní kouká,“ říká divačka Lída pro ČtiDoma.cz. „Musím říct, že Jitka je fakt skvělá a mám jí ráda. Skoro bych jim ten vztah přála, aby ho klofla,“ zasnila se s úsměvem fanynka Karolína. "Ta pokora, která z Terezky sálá a dobro, to mě to na tom baví," svěřila se divačka Klára. Jak to celé dopadne a řekne konečně Viky Petrovi, jaké skrývá tajemství?

