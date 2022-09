Eva Burešová ze seriálu ZOO popsala, jak zvládla šestinedělí. Chtěla by ještě jednou tolik!

V šestinedělí se Eva Burešová ze sociálních sítí stáhla a její aktivita byla velmi omezená. Sama není influencerkou, která by přidávala jednu spolupráci za druhou, a tak si nějaký ten úprk může klidně dovolit.

Své soukromí si chrání

Čím své sledující překvapila, bylo, že druhorozeného syna neukázala na svých sociálních sítích, což se tak trochu očekávalo. Svého prvorozeného Nathánka totiž nijak neskrývala. Je možné, že právě její partner Přemek Forejt má na to jiný názor, a tak respektuje především jeho rozhodnutí.

Mateřství si užívá v jejich novém domě, který koupili mimo Prahu. Eva dala nedávno svým fanouškům nakouknout na terasu jejich nového hnízdečka. Typický boho styl! Rodinná atmosféra sálá z každého koutu, tam Eva rozhodně nachází svůj vytoužený klid. Víc ale nesdílí, což není překvapením. V tomto ohledu si své soukromí vždy chránila.

Šestinedělí má za sebou

"Nahoru, dolů. Štěstí, smutek. Radost, pláč. Energie, propady. Tak pa, šestinedělí. Chtěla bych ještě jednou tolik," popsala Eva své minulé týdny.

Nutno říct, že v období, kdy většina maminek na svůj vzhled zapomíná a upřednostňuje potřeby dítěte, to Evě stále neskutečně sluší a je vidět, že je ve svém životě opravdu spokojená. Vypadá to dokonce, že už se ani nevrátí do seriálu ZOO. Robert Urban se totiž prořekl, že už nové díly netočí a jelikož má být její seriálová postava s Petrem Křížem, kterého Urban hraje, těhotná, těžko říct, co by se muselo stát, aby se do seriálu vrátila bez něj.

Burešové to ale rozhodně vadit nebude. Nedávno totiž oznámila svůj nový projekt s názvem Klidná mysl, kterým se chce vrátit k bylinkám a meditaci. Myšlenku ji "vnukla" bylinná napářka, kterou zakusila při porodu. Možná tak herectví pověsí nějaký čas na hřebík?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

